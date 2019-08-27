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Новости 27 августа: следующий премьер-министр, сенсорная кнопка

Вторник, 27 августа 2019, 21:50

Зеленский определился с премьер-министром, следователи заблокировали работу системы "Рада" — новости, которые были актуальны 27 августа.

О премьер-министре

Президент Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на пост премьер-министра Алексея Гончарука.

О сенсорной кнопке

Глава Верховной Рады 8-го созыва Андрей Парубий, вновь избранный депутатом, заявил о блокировании силовиками процесса запуска сенсорной кнопки для голосования.

Заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Владимир Слышинский заявил, что сенсорная кнопка для голосования нардепов в Верховной Раде не отвечает трем статьям регламента.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук считает подозрительным попытки старого руководства парламента ввести сейчас сенсорную кнопку для голосования народных депутатов. Он также заявил, что если следственные действия помешают депутатам 29 августа воспользоваться системой "Рада", то они будут голосовать руками.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Центральный районный суд Симферополя в оккупированном Крыму отпустил из СИЗО тяжело больного активиста Эдема Бекирова под обязательство о явке в суд.

Президент США Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.

Парубий подписал Избирательный кодекс, который предусматривает открытые списки.

Зеленский назначил Алексея Петрова начальником управления Службы безопасности в Кировоградской области.

Украинская правда
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