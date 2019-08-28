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Вишинський сам погодився на обмін – ГПУ

Середа, 28 серпня 2019, 21:10
Вишинський сам погодився на обмін – ГПУ

Джерело: речниця генпрокурора Лариса Сарган

Головний редактор "РИА Новости Украина" Кирил Вишинський написав заяву, у якій погодився взяти участь в обміні полоненими.

Текст заяви: "Підтверджую свою добровільну участь в процесі взаємного звільнення осіб і готовність до переміщення за межі України...

...Заявляю свідомо, при добрій пам'яті і волі, без тиску або примусу по відношенню до мене".

Деталі: Заява датована 28 серпня 2019 року.

 

Вишинський також погодився на переміщення за межі України.

Речниця генпрокурора виклала заяву Вишинського в Facebook, але згодом видалила свій пост.

 

Що було раніше: Вишинського не було у списках на можливий обмін утримуваними особами з Росією, тому що він про такий обмін не просив і не визнавав свою вину у справі про державну зраду.

28 серпня суд випустив Вишинського під особисте зобов’язання. Скаргу на тримання Вишинського під вартою подав його захист. Суд скасував рішення про арешт від 19 липня. Тоді Вишинському продовжили запобіжний захід на 2 місяці.

Вишинський пробув за гратами рік і 3 місяці.

Передісторія:

  • Суд арештував Вишинського в травні 2018 року за підозрою в державній зраді після обшуків СБУ в офісі "РИА Новости Украина".
  • 22 серпня росЗМІ повідомили, що Москва і Київ попередньо домовилися обміняти 33 росіян на 33 українців в кінці серпня.
  • РосЗМІ стверджували, що серед цих осіб може бути Вишинський.

Українська правда

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Теми: полоненіВишинський
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