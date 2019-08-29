"Медведчуківцю" вимкнули мікрофон через російську: Разумков нагадав про регламент

Джерело: "Українська правда"

Представнику партії "Опозиційна платформа – За життя" Олегу Волошину під час обговорення у Верховній Раді вимкнули мікрофон через російську мову.

Олег Волошин: "Шановний Руслан Олексійовичу (Стефанчук, перший віце-спікер Ради – УП), я в першу чергу вітаю проявлений вами, так само як і Дмитром Олександровичем (Разумков, спікер Ради – УП), намір не ділити цей зал на правильних і неправильних депутатів.

В цьому залі є різні депутати, (перейшов на російську – УП) мы такие точно разные, как разные наши граждане, говорящие не разных языках, ходящие в разные церкви и исповедующие разные идеологии".

Спікер Дмитро Разумков (в цей момент Волошину вимкнули мікрофон): "Я прошу, давайте дотримуватись регламенту, Олеже".

Олег Волошин (після повторного включення мікрофону): "Я можу звертатись такою мовою, якою мовою розмовляють більшість наших виборців".

Деталі: Волошин взяв участь в обговоренні Руслана Стефанчука як кандидата на посаду першого заступника голови Верховної Ради.

Після того, як він перейшов на російську мову, мікрофон нардепу вимкнули. Пізніше йому все ж дали договорити, але обранець продовжив вже українською.

Що було раніше: Трохи раніше, під час виступу Дмитра Разумкова перед народними депутатам з приводу його призначення, Ірина Геращенко з "Європейської солідарності" запитала, чи буде він вимикати мікрофон тим, хто говоритиме російською. Разумков відповів, що дотримуватиметься регламенту.

14 серпня під час засідання підготовчої групи новообраних народних депутатів Разумков та Геращенко посперечались про мову з членом "Опозиційної платформи – За життя" Вадимом Рабіновичем.

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