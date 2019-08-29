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"Медведчуковцу" отключили микрофон из-за русского языка: Разумков напомнил о регламенте

Четверг, 29 августа 2019, 16:26
Медведчуковцу отключили микрофон из-за русского языка: Разумков напомнил о регламенте

Источник: "Украинская правда"

Представителю партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олегу Волошину во время обсуждения в Верховной Раде выключили микрофон из-за русского языка.

Олег Волошин: "Уважаемый Руслан Алексеевич (Стефанчук, первый вице-спикер Рады – УП), я в первую очередь приветствую проявленный вами, так же как и Дмитрием Александровичем (Разумков, спикер Рады – УП), намерение не делить этот зал на правильных и неправильных депутатов.

В этом зале есть разные депутаты, (перешел на русский – УП) мы такие точно разные, как разные наши граждане, говорящие на разных языках, ходящие в разные церкви и исповедующие разные идеологии".

Спикер Дмитрий Разумков (в этот момент Волошину выключили микрофон): "Я прошу, давайте придерживаться регламента, Олег".

Олег Волошин (после повторного включения микрофона): "Я могу обращаться на таком языке, на каком языке разговаривают большинство наших избирателей".

Детали: Волошин принял участие в обсуждении Руслана Стефанчук в качестве кандидата на должность первого заместителя главы Верховной Рады.

После того, как он перешел на русский язык, микрофон нардепу выключили. Позже ему все же дали договорить, но избранник продолжил уже на украинском.

Что было раньше: Немного ранее, во время выступления Дмитрия Разумкова перед народными депутатам по поводу его назначения, Ирина Геращенко с "Европейской солидарности" спросила, будет ли он выключать микрофон тем, кто будет говорить на русском. Разумков ответил, что будет придерживаться регламента.

14 августа во время заседания подготовительной группы новоизбранных народных депутатов Разумков и Геращенко поспорили о языке с членом "Оппозиционного платформы – За жизнь" Вадимом Рабиновичем.

Знать больше: Рада 9.0: все про первое заседание, нового спикера, фракции и комитеты

Напомним:

  • 29 августа избранные народные депутаты 9-го созыва приняли присягу на торжественном заседании Верховной Рады.
  • Верховная Рада 9 созыва создала 5 фракций и одну депутатскую группу.
  • Руководителя партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова назначили главой Верховной Рады.

Соня Лукашова, УП

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Темы: Верховная Радаязык
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