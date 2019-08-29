Замість "слуг народу", які пішли в Кабмін, у Раду зайдуть 5 нових депутатів

Джерело: "Українська правда", "Чесно".

5 депутатів від "Слуги народу", які стали міністрами уряду Олексія Гончарука, склали депутатські повноваження, – замість них у Верховну Раду зайдуть наступні за списком люди.

Мандати склали: Михайло Федоров, Ганна Новосад, Владислава Криклій, Олексій Оржель і Денис Малюська.

Деталі. Сесійна зала підтримала: складання повноважень віце-прем'єрм і міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим – 353 депутати, міністром освіти Ганною Новосад – 355, міністром юстиції Денисом Малюською – 347, міністром інфраструктури Владиславом Криклієм – 353, міністром енергетики та захисту довкілля Олексієм Оржелем – 352 нардепи.

Замість них депутатами мають стати наступні за списком "Слуги народу" кандидати: Анатолій Остапенко, Тетяна Циба, Іван Калаур, Юлія Гришина та Ольга Руденко

Анатолій Остапенко (1968 р.н.), №130 у списку партії "Слуга народу" – директор юридичної фірми ТОВ "Альфаюрконсалтинг". Раніше обіймав керівні посади в інших юридичних об'єднаннях.

Тетяна Циба (1977 р.н.), №131 у списку партії – експертка з медіакомунікацій та медіаконсалтингу.

У 2015 році вона балотувалася до Верховної Ради від партії УКРОП у 69-му окрузі (Оболонський район Києва) як безпартійна. Була помічницею нардепа ВР 4-го скликання Валерія Асадчева й помічницею депутата ВР 6-го скликання Олександра Клименка.

Циба є виконавчою директоркою консалтингового агентства "Media Masters", прес-секретаркою партії "Слуга народу". У 2017-2019 роках очолювала Благодійний фонд Марії Максакової. 2017 року працювала в "Укравтодорі", з 2014-го до 2016 року – прес-секретаркою та помічницею міністра в патронатній службі МОЗУ.

Вона працювала у прес-службах "Руху нових сил Михайла Саакашвілі" (2016-2017 роки), партії УКРОП (2016 рік), Українській народній партії (2008-2012 роки) тощо. У 2006 році була помічницею голови Полтавської ОДА. Є державною службовицею 7-го рангу.

Іван Калаур (1968 р.н.), №132 у списку "Слуги народу" – юрист, завідувач кафедри цивільного права і процесу Тернопільського національного економічного університету. Він був доцентом кафедри інтелектуальної власності та приватного права. Працює викладачем протягом 20 років.

Юлія Гришина (1978 р.н.), №133 у списку президентської партії – керівна партнерка юридичної бізнес-школи "CTRL.School", професорка кафедри трудового права та права соціального забезпечення КНУ імені Тараса Шевченка. Вона входить у підкомісію з права науково-методичної комісії з вищої освіти Міністерства освіти й наук.

Ольга Руденко (1979 р.н.), №134 у списку – працювала менеджеркою з маркетингових комунікацій у ТОВ "Квартал 95". Вона навчалася у Великій Британії, потім обіймала керівні посади у сфері маркетингу та медіакомунікацій.

Передісторія:

29 серпня новоспечені народні депутати призначили прем'єр-міністром Олексія Гончарука, міністра оборони та закордонних справ (квота президента), інших членів уряду (пакетом).

У "Слузі народу" кажуть, що Арсен Аваков залишився міністром внутрішніх справ, а Оксана Маркарова залишилася міністром фінансів тимчасово, на пів року.

Також депутати вже призначили Івана Баканова головою Служби безпеки України.

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