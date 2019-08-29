Вместо "слуг народа", которые ушли в Кабмин, в Раду войдут 5 новых депутатов

Источник: "Украинская правда".

5 депутатов от "Слуги народа", которые стали министрами правительства Алексея Гончарука, сложили депутатские полномочия, – вместо них в Верховную Раду зайдут следующие по списку люди.

Мандаты сдали: Михаил Федоров, Анна Новосад, Владислава Криклий, Алексей Оржель и Денис Малюська.

Детали. Сессионный зал поддержал: сложение полномочий вице-премьером и министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым – 353 депутата, министром образования Анной Новосад – 355, министром юстиции Денисом Малюськой – 347, министром инфраструктуры Владиславом Криклием – 353, министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем – 352 нардепа.

Вместо них депутатами должны стать следующие по списку "Слуги народа" кандидата: Анатолий Остапенко, Татьяна Цыба, Иван Калаур, Юлия Гришина и Ольга Руденко.

Анатолий Остапенко (1968 г.р.), №130 в списке партии "Слуга народа" – директор юридической фирмы ООО "Альфаюрконсалтинг". Ранее занимал руководящие должности в других юридических объединениях.

Татьяна Цыба (1977 р.н.), №131 в списке партии – эксперт по медиакоммуникации и медиаконсалтингу.

В 2015 году она баллотировалась в Верховную Раду от партии УКРОП в 69-м округе (Оболонский район Киева) как беспартийный. Была помощницей нардепа ВР 4-го созыва Валерия Асадчева и помощницей депутата ВР 6-го созыва Александра Клименко.

Цыба является исполнительной директором консалтингового агентства "Media Masters", пресс-секретарем партии "Слуга народа".

В 2017-2019 годах возглавляла Благотворительный фонд Марии Максаковой. В 2017-м работала в "Укравтодоре", с 2014-го по 2016 годы – пресс-секретарем и помощницей министра в патронатной службе Минздрава.

Она работала в пресс-службах "Движения новых сил Михаила Саакашвили" (2016-2017 годы), партии УКРОП (2016), Украинской народной партии (2008-2012 годы) и т.п.. В 2006 году была помощницей главы Полтавской ОГА. Является госслужащей 7-го ранга.

Иван Калаур (1968 г.р.), №132 в списке "Слуги народа" – юрист, заведующий кафедрой гражданского права и процесса Тернопольского национального экономического университета. Он был доцентом кафедры интеллектуальной собственности и частного права. Работает преподавателем в течение 20 лет.

Юлия Гришина (1978 г.р.), №133 в списке президентской партии – управляющий партнер юридической бизнес-школы "CTRL.School", профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения КНУ имени Тараса Шевченко. Она входит в подкомиссию по праву научно-методической комиссии по высшему образованию Минобразования и науки.

Ольга Руденко (1979 г.р.), №134 в списке – работала менеджером по маркетинговым коммуникациям в ООО "Квартал 95". Она училась в Великобритании, затем занимала руководящие должности в сфере маркетинга и медиакоммуникаций.