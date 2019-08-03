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В Україні у суботу грози, град і шквали

Субота, 3 серпня 2019, 12:12

Джерело: сайт ДСНС

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає про ускладенння погодних умов в Україні.

Пряма мова: "За прогнозами УкрГідрометценту, вдень 3 серпня в більшості західних, центральних та південних областей грози, в Карпатському регіоні, на Одещині та Миколаївщині місцями значний дощ, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Крім того, 3-4 серпня на рiчках басейнів Днiстра (в межах Iвано-Франкiвської області), Прута, Сiрету, річках Закарпаття очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0,3-1,0 м над рiвнями станом на 8 годину 2 серпня, без негативних наслідків.

У ДСНС попередили, що при значних дощах можливе формування мiсцевого схилового стоку, в гiрських районах – локальних селевих потокiв.

Українська правда
Теми: погода
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