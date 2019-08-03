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В Украине в субботу грозы, град и шквалы

Суббота, 3 августа 2019, 12:12

Источник: сайт ГСЧС

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине.

Прямая речь: "По прогнозам УкрГидрометцента, днем ​​3 августа в большинстве западных, центральных и южных областей грозы, в Карпатском регионе, в Одесской и Николаевской местами значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)".

Детали: Кроме того, 3-4 августа на реках бассейнов Днестра (в пределах Ивано-Франковской области), Прута, Сирета, реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями по состоянию на 8:00 2 августа, без негативных последствий.

В ГСЧС предупредили, что при значительных дождях возможно формирование местного склонового стока, в горных районах - локальных селевых потоков.

Украинская правда
Темы: погода
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