В Украине в субботу грозы, град и шквалы

283 просмотра
Суббота, 3 августа 2019, 12:12

Источник: сайт ГСЧС

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий в Украине.

Прямая речь: "По прогнозам УкрГидрометцента, днем ​​3 августа в большинстве западных, центральных и южных областей грозы, в Карпатском регионе, в Одесской и Николаевской местами значительный дождь, град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)".

Детали: Кроме того, 3-4 августа на реках бассейнов Днестра (в пределах Ивано-Франковской области), Прута, Сирета, реках Закарпатья ожидаются подъемы уровней воды на 0,3-1,0 м над уровнями по состоянию на 8:00 2 августа, без негативных последствий.

В ГСЧС предупредили, что при значительных дождях возможно формирование местного склонового стока, в горных районах - локальных селевых потоков.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода


powered by lun.ua
Материалы по теме
Ученые связали экстремальную жару в Европе с глобальным потеплением 2 августа 2019, 19:17
Июль в Киеве стал самым прохладным почти за 20 лет 2 августа 2019, 17:55
Шквалы, град и ливни: украинцев предупреждают об ухудшении погоды 2 августа 2019, 16:34
Все новости
Главные новости
Пересчет голосов в Бродах подтвердил победу кандидата от "ЕС"
ЦИК признал бездействующей комиссию на 50-м округе в Донбассе
Зеленский и Богдан написали Иванчуку в комментариях, что ждут 175 млн на дороги
Печерский суд решил возместить Портнову почти 7 млн гривен
Все новости
Жизнь

Они не идентичны! 27 портретов близнецов, которые это демонстрируют

семья

Что должна услышать от мужчины каждая вторая жена

здоровье

Как пахнуть, а не вонять

Поиск по сайту
Архив
Весь архів