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Через зливу в Одесі підтопило вулиці

Субота, 3 серпня 2019, 23:42

В результаті зливи в Одесі підтопило низку вулиць, на Карантинному спуску зірвало асфальтове покриття  та знесло припарковані авто.

Як повідомляє "Думская", також внаслідок негоди в районі автовокзалу стався зсув грунту і пошкоджено зливовий колектор.

У прес-службі одеської мерії повідомили, що близько 700 працівників житлово-комунальної служби очищають решітки зливоприймачів, а бригади фахівців КП "Міські дороги" ліквідують наслідки зливи.

 
 
 

"Українська правда" у Threads

Теми: ОдесапогодаДСНС
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