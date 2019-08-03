Через зливу в Одесі підтопило вулиці

В результаті зливи в Одесі підтопило низку вулиць, на Карантинному спуску зірвало асфальтове покриття та знесло припарковані авто.

Як повідомляє "Думская", також внаслідок негоди в районі автовокзалу стався зсув грунту і пошкоджено зливовий колектор.

У прес-службі одеської мерії повідомили, що близько 700 працівників житлово-комунальної служби очищають решітки зливоприймачів, а бригади фахівців КП "Міські дороги" ліквідують наслідки зливи.