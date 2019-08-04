Шквали, град і сильні грози: У неділю на схід і південь суне циклон

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Неділя, 4 серпня 2019, 10:57

У неділю в південних, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях очікуються складні погодні умови. 

Про це повідомили в Укргідрометцентрі. 

Так, внаслідок переміщення активного циклону у зазначених регіонах можливі сильні грозові дощі, пориви вітру та шквали 17-22 м/с.

"В окремих районах очікуються шквали 25-30 м/с і град, оголошено ІІ рівень небезпечності", - зазначають синоптики. 

4 серпня дощі очікуються у переважній більшості областей, окрім Київської та Чернігівської областей. 

Вдень температура коливатиметься від +20...+23 на заході до +18...+21 на сході країни, вночі 10...+14, у південних областя +16...+19 градусів. 

 

Раніше у ДержНС повідомили, що в ніч на 4 серпня внаслідок ускладнення погодних умов в Одеській та Кіровоградській областях сталося знеструмлення 40 населених пунктів (Одеська –  25, Кіровоградська – 15). 

Окрім того внаслідок інтенсивних опадів виникали випадки підтоплень домогосподарств та підвалів в Арцизському, Овідіопольському районах та м. Одеса. 

Українська правда

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Теми: погода


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