Шквали, град і сильні грози: У неділю на схід і південь суне циклон

У неділю в південних, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях очікуються складні погодні умови.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, внаслідок переміщення активного циклону у зазначених регіонах можливі сильні грозові дощі, пориви вітру та шквали 17-22 м/с.

"В окремих районах очікуються шквали 25-30 м/с і град, оголошено ІІ рівень небезпечності", - зазначають синоптики.

4 серпня дощі очікуються у переважній більшості областей, окрім Київської та Чернігівської областей.

Вдень температура коливатиметься від +20...+23 на заході до +18...+21 на сході країни, вночі 10...+14, у південних областя +16...+19 градусів.

Раніше у ДержНС повідомили, що в ніч на 4 серпня внаслідок ускладнення погодних умов в Одеській та Кіровоградській областях сталося знеструмлення 40 населених пунктів (Одеська – 25, Кіровоградська – 15).

Окрім того внаслідок інтенсивних опадів виникали випадки підтоплень домогосподарств та підвалів в Арцизському, Овідіопольському районах та м. Одеса.