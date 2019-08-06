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Волкер пропонує Суркову поговорити про Донбас – росЗМІ

Вівторок, 6 серпня 2019, 13:43

У Вашингтоні виступили з ініціативою про двосторонню зустріч на рівні Сурков – Волкер, повідомляє російське агентство "Интерфакс".

"Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер відправив запит на зустріч із помічником президента Росії Владиславом Сурковим", – цитує воно директора центру політичної кон'юнктури Олексія Чеснакова.

Інформоване джерело "Інтерфаксу" уточнило, що американська сторона пропонує провести зустріч у форматі Сурков – Волкер наприкінці серпня.

За словами співрозмовника агентства, російська сторона поки терміни можливої ​​зустрічі не погодила.

Нагадаємо:

  • Питання врегулювання конфлікту на сході України Сурков і Волкер обговорювали з серпня 2017 року вже кілька разів.
  • У квітні 2018 року у Кремлі заявляли, що цей формат стоїть на паузі.
  • У травні 2019 року українці обрали нового президента – Володимира Зеленського,
  • На початку липня, до парламентських виборів, Волкер обговорив із Сурковим проведення наступної зустрічі у "нормандському форматі", яка може відбутися влітку.

Теми: РосіяДонбасСША
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