Волкер пропонує Суркову поговорити про Донбас – росЗМІ

У Вашингтоні виступили з ініціативою про двосторонню зустріч на рівні Сурков – Волкер, повідомляє російське агентство "Интерфакс".

"Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер відправив запит на зустріч із помічником президента Росії Владиславом Сурковим", – цитує воно директора центру політичної кон'юнктури Олексія Чеснакова.

Інформоване джерело "Інтерфаксу" уточнило, що американська сторона пропонує провести зустріч у форматі Сурков – Волкер наприкінці серпня.

За словами співрозмовника агентства, російська сторона поки терміни можливої ​​зустрічі не погодила.

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