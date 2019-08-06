Суд відмовився випускати з в’язниці "вбивцю" Бабченка

Джерело: рішення Ірпінського міського суду Київської області від 2 серпня

Суд не випустив з колонії підприємця Бориса Германа, засудженого нібито за організацію "вбивства" журналіста Аркадія Бабченка.

Деталі: Ірпінський міськсуд залишив без задоволення клопотання адвоката Германа.

Захист просив звільнити засудженого, що "захворів на тяжку хворобу".

Справу розглядали в режимі відеоконференції з Бучанською виправною колонією № 85, де Герман відбуває покарання.

Наразі у судовому реєстрі оприлюднений лише коротке рішення. Суддя послалалась на те, що складання повного тексту вимагає значного часу.

Його мають оголосити 07 серпня. Рішення може бути оскаржене протягом семи днів.

Чому це важливо: Після затримання Герман наполягав на своїй невинуватості та говорив, що співпрацює зі Службою безпеки. Пізніше він нібито визнав свою провину і був засуджений до 4,5 року позбавлення волі.

Однак вирок Герману засекретили, тому єдиним підтвердженням того, що він відбуває покарання, були заяви правоохоронців. Не була відомою навіть колонія, в яку направили чоловіка.

Що було раніше: У березні УП дізналась, що Борис Герман просить звільнити його від покарання через тяжку хворобу. Його прохання суд почав розглядати у січні 2019 року.

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