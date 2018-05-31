Ймовірного організатора "вбивства" Бабченка просять арештувати

Слідство просить арештувати підозрюваного в організації "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка.

Про це повідомляє Шевченківський райсуд Києва у Facebook.

"На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Германа Б.Л. (раніше СБУ повідомляло про затримання громадянина Г. – УП)", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що він підозрюється за за ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України (організація готування до терористичного акту).

В прес-службі суду "Українській правді" підтвердили, що йдеться про підозрюваного в організації "вбивства" журналіста.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

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Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОшника. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка,