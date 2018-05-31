"Організатор вбивства" Бабченка: Я працюю на українську контррозвідку

Борис Герман, підозрюваний в організації "вбивства" журналіста Аркадія Бабченка, заявив, що співпрацює з українською контррозвідкою.

Про це він розповів на засіданні з обрання запобіжного заходу в четвер.

"Я співпрацюю з внутрішньою розвідкою з приводу виявлення на території України впливу Російської Федерації з приводу зміни влади України", – сказав Герман.

Він також сказав, що "контррозвідка конфліктує з СБУ", і "замість того, щоб захищати державу, вони починають тягнути ковдру на себе".

Герман запевняє, що його задачі полягали у вивченні "потоків коштів, які приходять в Україну" з Росії, терористичних груп, політичних партій та діячів, які фінансуються людьми з оточення Володимира Путіна.

"Нам був наданий список 30 осіб, яких вони хотіли би знищити на території України, який одразу ж був переданий в контррозвідку", – заявив так званий організатор вбивства Бабченка.

Герман зазначив, що епізод "вбивства" Бабченка був частиною його роботи.

"Ми чудово знали, що не буде ніякого вбивства, що це все буде інсценовано", – запевнив Герман.

За його словами, все це "робилось лише на благо держави".

"Усі дії, які були зроблені, були для того, щоб не було ніяких смертей і щоб виявити якомога більше зрадників", – наголосив Герман.

Також Герман запевнив, що ухилятися від слідства не буде.

Раніше стало відомо, що ймовірний організатор "вбивства" журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман є обвинуваченим в інших кримінальній справах.

Слідство просить арештувати підозрюваного.

Його адвокат повідомив, що підозрюваний є відомим волонтером і директором компанії з виробництва зброї.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

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Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОшника. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.