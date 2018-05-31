"Організатор вбивства" Бабченка проходить в інших кримінальних справах

Ймовірний організатор "вбивства" журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман є обвинуваченим в інших кримінальній справах.

Про це йдеться в ухвалі Києво-Святошинського районного суду Київської області від 04 квітня 2018 року.

Тоді суд обрав Герману запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання у справі про підроблення документів.

У цій справі разом з ним обвинувачується Капілян Антоніна Анатоліївна – власниця українсько-німецького СП "Шмайсер", де Герман працює виконавчим директором.

Крім того, з 2016 року поліція розслідує справу про незаконне поводження зі зброєю Борисом Германом.

В матеріалах цієї справи йдеться, що невстановлена особа відправляла Герману посилки з предметами, схожими на патрони та оптичний приціл для станкового гранатомета.

Як пишуть "Схеми" в Україні є лише один Герман Борис Львович, 1967 року народження.

"Він справді зареєстрований у Шевченківському районі Києва, де розглядатимуть відповідне клопотання", – зазначають журналісти.

Борис Львович Герман був помічником двох народних депутатів: Михайла Гончарова (Соціалістична партія, 5 скликання) та Ігора Плохого (Партія регіонів, 6 скликання).

Також у реєстрі юридичних осіб він значиться засновником семи компаній. Крім "Шмайсера" це "Сі Фрут", "Приватна справа-200", "Київська консалтингова група", "Альпійський клуб", "Ресторатор" та "Право".

Ці підприємства спеціалізуються на оптовій торгівлі, юридичних послугах, нерухомості та оренді.

Раніше слідство попросило арештувати підозрюваного в організації "вбивства" російського журналіста Аркадія Бабченка – Германа Б.Л.

Його адвокат повідомив, що підозрюваний є відомим волонтером і директором компанії з виробництва зброї.

Увечері 29 травня стало відомо про нібито розстріл російського журналіста Аркадія Бабаченка на порозі його квартири у Києві. А ввечері 30 травня голова СБУ Василь Грицак заявив, що Бабченко живий: "вбивство" інсценувала його спецслужба, аби попередити справжнє вбивство і затримати замовника.

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Грицак заявив, що "організатора" вбивства Бабченка затримали. Нібито російські спецслужби завербували громадянина України Г., який найняв для вбивства колишнього АТОшника. А той допоміг СБУ – і відзвітував організатору, що "вбивство відбулось".

СБУ оприлюднила відео затримання замовника вбивства Бабченка.

У Генпрокуратурі заявили, що завдяки спецоперації вдалося отримати список із 30 осіб, яких нібито планували "прибрати", як і Бабченка.