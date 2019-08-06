Кличко з відпустки передав привіт Богдану
Джерело: Twitter Віталія Кличка
Міський голова Києва Віталій Кличко, знаходячись у відпустці, передав привіт главі офісу президента Андрію Богдану.
Пряма мова: "Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію, щоб хлопці не переплутали. Спорт виховує волю до перемоги. Чесної і відкритої, коли не збрешеш і не сховаєшся за чиюсь спину…".
Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію, щоб хлопці не переплутали😉— Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) August 6, 2019
Спорт виховує волю до перемоги. Чесної і відкритої, коли не збрешеш і не сховаєшся за чиюсь спину... pic.twitter.com/Lvdd0bZYZE
Що було раніше: 5 серпня повідомлялося, що мер Києва пішов у тижневу відпустку з дозволу президента Володимира Зеленського.
Читайте також Києве мій! Як Зеленський збирається посунути Кличка
Нагадаємо:
- 30 липня голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що до нього приходила людина нібито від одного зі "смотрящих" Києва і пропонувала розділити награбовані бюджетні гроші столиці навпіл.
- Згодом міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до Національного антикорупційного бюро перевірити заяву голови Офісу президента Андрія Богдана про нібито підкуп у його інтересах.
- НАБУ розпочало розслідування щодо можливого підкупу глави офіса президента андрія Богдана в інтересах мера Києва Віталія Кличка.
- Згодом друг голови Офісу президента Андрій Вавриш заявив, що ті, хто вступився за столичного голову Віталія Кличка, жалкують про те, що пропонували "хабар" керівнику Офісу президента Андрію Богдану.
- Офіс президента Володимира Зеленського домагається звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації – чи через подання Кабінету міністрів, чи через відставку самого Кличка, який одночасно очолює Київраду.
- За даними УП, у команди Зеленського є дві кандидатури на посаду голови КМДА: Олександр Ткаченко (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і Андрій Холодов (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).
- Кличко заявляв, що Богдан намагався підпорядкувати його своїм людям – або Андрію Вавришу, або Олександру Ткаченку.
- Богдан стверджував, що Кличко не контролює Київраду й домовляється у ній зі "смотрящими", а також що представник одного зі "смотрящих" просив не чіпати голову КМДА, а натомість пропонував поділити бюджет у 40 млн доларів.
- Ткаченко заявляє, що бюджетом столиці розпоряджається навіть не Кличко, а Вадим Столар і Максим Микитась, причетні до забудов.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua