Кличко з відпустки передав привіт Богдану

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Вівторок, 6 серпня 2019, 09:17

Джерело: Twitter Віталія Кличка

Міський голова Києва Віталій Кличко, знаходячись у відпустці, передав привіт главі офісу президента Андрію Богдану.

Пряма мова: "Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію, щоб хлопці не переплутали. Спорт виховує волю до перемоги. Чесної і відкритої, коли не збрешеш і не сховаєшся за чиюсь спину…".

Що було раніше: 5 серпня повідомлялося, що мер Києва пішов у тижневу відпустку з дозволу президента Володимира Зеленського.

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Нагадаємо:

  • 30 липня голова Офісу президента Андрій Богдан заявив, що до нього приходила людина нібито від одного зі "смотрящих" Києва і пропонувала розділити награбовані бюджетні гроші столиці навпіл.
  • Згодом міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до Національного антикорупційного бюро перевірити заяву голови Офісу президента Андрія Богдана про нібито підкуп у його інтересах.
  • НАБУ розпочало розслідування щодо можливого підкупу глави офіса президента андрія Богдана в інтересах мера Києва Віталія Кличка.
  • Згодом друг голови Офісу президента Андрій Вавриш заявив, що ті, хто вступився за столичного голову Віталія Кличка, жалкують про те, що пропонували "хабар" керівнику Офісу президента Андрію Богдану.
  • Офіс президента Володимира Зеленського домагається звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації – чи через подання Кабінету міністрів, чи через відставку самого Кличка, який одночасно очолює Київраду.
  • За даними УП, у команди Зеленського є дві кандидатури на посаду голови КМДА: Олександр Ткаченко (гендиректор холдингу "1+1 Media" Ігоря Коломойського) і Андрій Холодов (бізнесмен і кум дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко).
  • Кличко заявляв, що Богдан намагався підпорядкувати його своїм людям – або Андрію Вавришу, або Олександру Ткаченку.
  • Богдан стверджував, що Кличко не контролює Київраду й домовляється у ній зі "смотрящими", а також що представник одного зі "смотрящих" просив не чіпати  голову КМДА, а натомість пропонував поділити бюджет у 40 млн доларів.
  • Ткаченко заявляє, що бюджетом столиці розпоряджається навіть не Кличко, а Вадим Столар і Максим Микитась, причетні до забудов.

Українська правда

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Теми: Кличко Богдан


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