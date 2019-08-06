Кличко з відпустки передав привіт Богдану

Джерело: Twitter Віталія Кличка

Міський голова Києва Віталій Кличко, знаходячись у відпустці, передав привіт главі офісу президента Андрію Богдану.

Пряма мова: "Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію, щоб хлопці не переплутали. Спорт виховує волю до перемоги. Чесної і відкритої, коли не збрешеш і не сховаєшся за чиюсь спину…".

Привіт Андрію і Богдану! Вавришу і Андрію, щоб хлопці не переплутали😉

Спорт виховує волю до перемоги. Чесної і відкритої, коли не збрешеш і не сховаєшся за чиюсь спину... pic.twitter.com/Lvdd0bZYZE — Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) August 6, 2019

Що було раніше: 5 серпня повідомлялося, що мер Києва пішов у тижневу відпустку з дозволу президента Володимира Зеленського.

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