В аеропорту Таллінна помер українець
П'ятниця, 9 серпня 2019, 15:05
У Талліннському аеропорту помер чоловік 67 років, який прилетів в Естонію київським рейсом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
У четвер близько 21:00 з Талліннського аеропорту надійшло повідомлення про те, що в зоні прикордонного контролю стало погано громадянину України.
Прибулі на місце медики і рятувальники намагалися реанімувати 67-річного чоловіка, проте безрезультатно.
Чоловік мав посвідку на проживання в Естонії, його родичі живуть у цій країні.