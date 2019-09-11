Сущенко про затримання: кум підставив, спецслужби РФ готувалися довго

Журналіст Роман Сущенко, звільнений з російської в’язниці, розповів, що його затримали в Москві 3 роки тому, бо його підставив військовий, дитину якого він хрестив.

Джерело: інтерв’ю "Укрінформу", дане за 2 дні після повернення у Київ, коли Сущенко прийшов у редакцію на планерку.

Пряма мова: "Я поїхав до Москви у сімейних справах. Виникла термінова потреба допомогти родичам. Після вирішення частини проблем зустрівся зі старим знайомим. Він військовий, служив у внутрішніх військах, я його знаю багато років. Зустрівся за його проханням...

Загалом ця історія нагадує біблейську – про зраду, з Каїном та Авелем. Але я ні про що не здогадувався. Насправді, як потім з’ясувалося, це була витончена, підступна і холоднокровна провокація під керівництвом спецслужб РФ.

Під час зустрічі він підсунув мені диск під виглядом родинних фото, які у ході слідства "перетворилися" на якісь секретні дані про навчання внутрішніх військ та збройних сил РФ".

Сущенко уточнив: "Після захоплення під час слідства на одному із записів знайомий запитує у спецсліжбістів: "Ну що, гра вартувала свічок чи ні?". А відповідь лунає: "Все супер!". Тоді я зрозумів, що це було сплановано і планувалося тривалий час.

Я не знаю, чому він так вчинив і яка мотивація його була, але підозрюю, що він, можливо, "на гачку сидів".

На запитання, чи могли його антиросійські публікації стати причиною для "розробки",, журналіст відповів: "Я не виключаю цього".

Заяви ФСБ РФ про те, що Сущенко збирав інформацію про Збройні сили Росії він прокоментував так: "Це версія слідства. Вони навіть у якості доказів демонстрували частину повідомлень для Укрінформу про Францію, які є у відкритому доступі на нашому сайті. Це офіційні заяви Франсуа Олланда, МЗС Франції, французьких експертів тощо".

Сущенко наголосив: "Було помітно, що ця операція планувалася і впроваджувалася мінімум рік, а то і більше".

Він визнав: "З приводу того, чи можна було їздити, чи не можна було їздити… Це було помилковим, легковажним рішенням. Але що тут вдієш, час назад повернути неможливо. Що сталося, те сталося, і, звісна річ, це велике горе для моєї родини і втрачений час. Але ж треба дивитися у майбутнє!".

Також Сущенко розповів, що коли його після затримання привезли у слідче управління, то підполковник, який представився заступником начальника слідчого відділу Михайлом Володимировичем Свинолупом, заявив: "Ми вам пропонуємо співпрацю з нами. Будете співпрацювати чи ні?".

Після повідомлення адвоката, що журналісту світить 20 років ув’язнення слідчий знову питав Сущенка, чи буде він "співпрацювати", – але той відмовився.

Передісторія:

Кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув sз приватною поїздкою. Росія звинуватила його у шпигунстві.

4 червня 2018 року Московський міський суд визнав українського журналіста винним і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму. Сущенко провину не визнав.

У серпні 2019 року Сущенко підписав документи на "згоду відбувати термін покарання" в Україні.

7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 українців на 35 росіян". Зокрема, повернувся додому Роман Сущенко.

Ув’язнення Сущенка в Росії тривало 1070 днів.

Росія заборонила йому в'їзд на свою територію на 20 років .

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