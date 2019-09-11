Сущенко о задержании: кум подставил, спецслужбы РФ готовились долго

Журналист Роман Сущенко, освобожденный из российской тюрьмы, рассказал, что его задержали в Москве 3 года назад, потому что его подставил военный, ребенка которого он крестил.

Источник: интервью "Укринформу", данное через 2 дня после возвращения в Киев, когда Сущенко пришел в редакцию на планерку.

Прямая речь: "Я поехал в Москву по семейным делам. Возникла срочная необходимость помочь родственникам. После решения части проблем встретился со старым знакомым. Он военный, служил во внутренних войсках, я знаю его много лет. Встретился по его просьбе ...

В целом эта история напоминает библейскую – о предательстве, с Каином и Авелем. Но я ни о чем не догадывался. На самом деле, как потом выяснилось, это была тонкая, коварная и хладнокровная провокация под руководством спецслужб РФ.

Во время встречи он подсунул мне диск под видом семейных фото, которые в ходе следствия "превратились" в какие-то секретные данные об обучении внутренних войск и вооруженных сил РФ".

Сущенко уточнил: "После захвата во время следствия на одной из записей знакомый спрашивает у спецслижбистов: "Ну что, игра стоила свеч или нет?". В ответ раздается: "Все супер!". Тогда я понял, что это было спланировано и планировалось длительное время.

Я не знаю, почему он так поступил и какой была его мотивация, но подозреваю, что он, возможно, "на крючке сидел".

На вопрос, могли ли его антироссийские публикации стать причиной для "разработки", журналист ответил: "Я не исключаю этого".

Заявления ФСБ РФ о том, что Сущенко собирал информацию о Вооруженных силах России, он прокомментировал так: "Это версия следствия. Они даже в качестве доказательств демонстрировали часть сообщений для "Укринформа" о Франции, которые есть в открытом доступе на нашем сайте. Это официальные заявления Франсуа Олланда МИД Франции, французских экспертов и т.п.".

Сущенко отметил: "Было заметно, что эта операция планировалась и внедрялась минимум год, а то и больше".

Он признал: "По поводу того, можно ли было ездить, нельзя ли было ездить... Это было ошибочным, легкомысленным решением. Но что поделаешь, время назад вернуть невозможно. Что случилось, то случилось, и, конечно, это большое горе для моей семьи и потерянное время. Но нужно смотреть в будущее!".

Также Сущенко рассказал, что когда его после задержания привезли в следственное управление, то подполковник, представившийся заместителем начальника следственного отдела Михаилом Владимировичем Свинолупом, заявил: "Мы вам предлагаем сотрудничество с нами. Будете сотрудничать или нет?".

После сообщения адвоката, что журналисту светит 20 лет тюрьмы, следователь снова спрашивал Сущенко, будет ли он "сотрудничать", – но тот отказался.

Предыстория:

Собственного корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. Россия овинила его в шпионаже.

4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста виновным и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Сущенко вину не признал.

В августе 2019 года Сущенко подписал документы на "согласие отбывать срок наказания" в Украине.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 украинцев на 35 россиян". В частности, вернулся домой Роман Сущенко.

Заключение Сущенко в России длилось 1070 дней.

Россия запретила ему въезд на свою территорию на 20 лет.

Читайте также: Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля