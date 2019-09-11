Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сущенко розповів про підступи тюремників і "підстави" в колонії РФ

Середа, 11 вересня 2019, 13:55

У російській колонії журналіста Романа Сущенка тюремники намагалися спровокувати на порушення.

Джерело: інтерв’ю "Укрінформу", дане Сущенком своїй редакції у неформальній обстановці за 2 дні після повернення до Києва.

Пряма мова: "Були і підступні речі. У колонії трапилося кілька спроб провокацій, намагань підставити.

От наприклад. Я перебував там в штрафному ізоляторі, хоча, згідно з їхніми нормативами, мене мали утримувати у безпечному місці на загальних підставах. Тобто, мав бути звичайний режим. Але адміністрація колонії (не знаю, чим керувалися), розмістила мене в ізоляторі, де відбувають покарання, по-перше, за найтяжчі злочини, а по-друге, ті, хто себе позиціонує як злодії і не визнає ні законів, ні правил, ні влади. І умови утримання там дуже суворі, обмеження – жахливі.

Мене розмістили із сусідом, який домовився з одним з "червоних" (ув’язнені, що працюють на адміністрацію колонії), щоб той дістав дріт для саморобного кип’ятильника. Сусід гуляв в іншиму дворику і "червоний" попросив мене передати цей дріт. Я погодився, сховав в одежі. А після прогулянки інспектор зустрічає нас із металошукачем.

Тобто, це конкретна "підстава" була! Я потім зрозумів, для чого: аби знизити мій статус, бо я не на загальних умовах живу, без обмежень різних, готуюся до майбутньої зустрічі з рідними. Я йшов другим, і обшук почали з того, що йшов попереду мене. Це дало час позбутися дроту. Але по очах тих, хто робив обшук, було видно – налаштовані щось знайти, тричі обшукали".

Деталі: За словами Сущенка, це загрожувало санкціями, переведення до штрафного ізолятору та іншим покараннями.

Також журналіст розповів, що у неволі, в ізоляції підсвідомо ухопився за малювання, читання книг і фізичні вправи.

Передісторія:

  • Власного кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув sз приватною поїздкою. Росія звинуватила його у шпигунстві.
  • 4 червня 2018 року Московський міський суд визнав українського журналіста винним і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму. Сущенко провину не визнав.
  • У серпні 2019 року Сущенко підписав документи на "згоду відбувати термін покарання" в Україні.
  • 7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 українців на 35 росіян". Повернувся додому і Роман Сущенко, ув’язнення якого тривало 1070 днів.
  • Росія заборонила йому в'їзд на свою територію на 20 років .

Читайте такожОбмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Сущенкополітв'язніРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Сущенко
Експолітв’язень Кремля Сущенко балотуватиметься до Ради від "ЄС"
Колишній політв'язень Кремля став заступником голови Черкаської облради
Сущенко: В’язні в російській колонії все розуміють, віталися "добрий ранок"
Останні новини
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
19:53
На фронті протягом доби 89 зіткнень, найбільше атак на Авдіївському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама: