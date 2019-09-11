Сущенко розповів про підступи тюремників і "підстави" в колонії РФ

У російській колонії журналіста Романа Сущенка тюремники намагалися спровокувати на порушення.

Джерело: інтерв’ю "Укрінформу", дане Сущенком своїй редакції у неформальній обстановці за 2 дні після повернення до Києва.

Пряма мова: "Були і підступні речі. У колонії трапилося кілька спроб провокацій, намагань підставити.

От наприклад. Я перебував там в штрафному ізоляторі, хоча, згідно з їхніми нормативами, мене мали утримувати у безпечному місці на загальних підставах. Тобто, мав бути звичайний режим. Але адміністрація колонії (не знаю, чим керувалися), розмістила мене в ізоляторі, де відбувають покарання, по-перше, за найтяжчі злочини, а по-друге, ті, хто себе позиціонує як злодії і не визнає ні законів, ні правил, ні влади. І умови утримання там дуже суворі, обмеження – жахливі.

Мене розмістили із сусідом, який домовився з одним з "червоних" (ув’язнені, що працюють на адміністрацію колонії), щоб той дістав дріт для саморобного кип’ятильника. Сусід гуляв в іншиму дворику і "червоний" попросив мене передати цей дріт. Я погодився, сховав в одежі. А після прогулянки інспектор зустрічає нас із металошукачем.

Тобто, це конкретна "підстава" була! Я потім зрозумів, для чого: аби знизити мій статус, бо я не на загальних умовах живу, без обмежень різних, готуюся до майбутньої зустрічі з рідними. Я йшов другим, і обшук почали з того, що йшов попереду мене. Це дало час позбутися дроту. Але по очах тих, хто робив обшук, було видно – налаштовані щось знайти, тричі обшукали".

Деталі: За словами Сущенка, це загрожувало санкціями, переведення до штрафного ізолятору та іншим покараннями.

Також журналіст розповів, що у неволі, в ізоляції підсвідомо ухопився за малювання, читання книг і фізичні вправи.

Передісторія:

Власного кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року у Москві, куди він прибув sз приватною поїздкою. Росія звинуватила його у шпигунстві.

4 червня 2018 року Московський міський суд визнав українського журналіста винним і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму. Сущенко провину не визнав.

У серпні 2019 року Сущенко підписав документи на "згоду відбувати термін покарання" в Україні.

7 вересня відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 українців на 35 росіян". Повернувся додому і Роман Сущенко, ув’язнення якого тривало 1070 днів.

Росія заборонила йому в'їзд на свою територію на 20 років .

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