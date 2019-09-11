Сущенко рассказал о кознях тюремщиков и "подставах" в колонии РФ

В российской колонии журналиста Романа Сущенко тюремщики пытались спровоцировать на нарушения.

Источник: интервью "Укринформу", данное Сущенко своей редакции в неформальной обстановке через 2 дня после возвращения в Киев.

Прямая речь: "Были и коварные вещи. В колонии произошло несколько попыток провокаций, попыток подставить.

Вот например. Я находился там в штрафном изоляторе, хотя, согласно их нормативам, меня должны были содержать в безопасном месте на общих основаниях. То есть, должен был быть обычный режим. Но администрация колонии (не знаю, чем руководствовались), разместила меня в изоляторе, где отбывают наказание, во-первых, за тяжкие преступления, а во-вторых, те, кто себя позиционирует как воры и не признает ни законов, ни правил, ни власти. И условия содержания там очень строгие, ограничения – ужасны.

Меня разместили с соседом, который договорился с одним из "красных" (заключенные, работающие на администрацию колонии), чтобы тот достал провод для самодельного кипятильника. Сосед гулял в другом дворике и "красный" попросил меня передать этот провод. Я согласился, спрятал в одежде. А после прогулки инспектор встречает нас с металлоискателем.

То есть, это конкретная "подстава" была! Я потом понял, для чего: чтобы снизить мой статус, я не на общих условиях живу, без ограничений разных, готовлюсь к предстоящей встрече с родными. Я шел вторым, и обыск начали с того, что шел впереди меня. Это дало время избавиться от провода. Но по глазам тех, кто делал обыск, было видно: настроены что-то найти, – трижды обыскали".

Детали: По словам Сущенко, это грозило санкциями, переводом в штрафной изолятор и другими наказаниями.

Также журналист рассказал, что в неволе, в изоляции подсознательно ухватился за рисование, чтение книг и физические упражнения.

Предыстория:

Корреспондента "Укринформа" во Франции Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частным визитом. Россия овинила его в шпионаже.

4 июня 2018 года Московский городской суд признал украинского журналиста виновным и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима. Сущенко вину не признал.

В августе 2019 года Сущенко подписал документы на "согласие отбывать срок наказания" в Украине.

7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 украинцев на 35 россиян". В частности, вернулся домой Роман Сущенко.

Заключение Сущенко в России длилось 1070 дней.

Россия запретила ему въезд на свою территорию на 20 лет.

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