Штраф до 85 тисяч: Зеленський знову запропонував кару для кнопкодавів
Заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук опублікував президентський законопроект, яким пропонується накладати штрафи на нардепів-кнопкодавів.
Джерело: Facebook-сторінка заступника голови ВР Руслана Стефанчука
Дослівно з проекту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України".
Деталі: Законопроектом пропонується карати депутатів за кнопкодавство штрафом від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що станом на сьогодні становить близько 50-85 тисяч гривень.
Апарату Верховної Ради, у разі прийняття цієї ініціативи, буде доручено слідкувати за голосуванням депутатів та виявляти кнопкодавів.
Також Стефанчук повідомив, що до регламентного комітету надіслано звернення з вимогою розібратись із ситуацією із зафіксованими фактами кнопкодавства та дати їм правову оцінку.
Що було раніше:
- 21 червня президент вніс до парламенту проект закону, яким пропонував встановити кримінальну відповідальність для нардепів-кнопкодавів. Проте 29 серпня законопроект було відкликано.
- Наступного дня Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону про внесення змін до статті 81 Конституції, у якому йдеться про можливість позбавляти мандатів народних обранців у випадку неперсонального голосування.
Нагадуємо:
- Наприкінці червня "Слуги народу" підписали меморандум, де пообіцяли скласти депутатські мандати у разі неперсонального голосування.
- 3 вересня народний депутат-мажоритарник від "Слуги народу" Сергій Литвиненко проголосував за іншого "слугу", ймовірно Олександра Скічка. 11 вересня народна депутатка від "Слуги народу" Олена Копанчук проголосувала замість однопартійця Вячеслава Рубльова.
- 10 вересня рух "Чесно" впіймав Олександра Ковальова, мажоритарника-самовисуванця із Донеччини, на неперсональному голосуванні. Пізніше у кулуарах парламенту Ковальов підійшов до журналістів "Чесно" із запитанням, навіщо опублікували новину про порушення ним процедури під час голосування.
- 12 вересня під час засідання Верховної Ради депутати-кнопкодави Литвиненко та Копанчук від фракції "Слуга народу" публічно вибачались та пообіцяли передати місячну зарплату на благодійність.