Штраф до 85 тисяч: Зеленський знову запропонував кару для кнопкодавів

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Четвер, 12 вересня 2019, 11:52

Заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук опублікував президентський законопроект, яким пропонується накладати штрафи на нардепів-кнопкодавів. 

Джерело: Facebook-сторінка заступника голови ВР Руслана Стефанчука

Дослівно з проекту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України". 

 

Заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук опублікував президентський законопроект, яким пропонується накладати штрафи на нардепів-кнопкодавів. 

Деталі: Законопроектом пропонується карати депутатів за кнопкодавство штрафом від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що станом на сьогодні становить близько 50-85 тисяч гривень.

Апарату Верховної Ради, у разі прийняття цієї ініціативи, буде доручено слідкувати за голосуванням депутатів та виявляти кнопкодавів. 

Також Стефанчук повідомив, що до регламентного комітету надіслано звернення з вимогою розібратись із ситуацією із зафіксованими фактами кнопкодавства та дати їм правову оцінку.

Що було раніше

  • 21 червня президент вніс до парламенту проект закону, яким пропонував встановити кримінальну відповідальність для нардепів-кнопкодавів. Проте 29 серпня законопроект було відкликано. 
  • Наступного дня Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону про внесення змін до статті 81 Конституції, у якому йдеться про можливість позбавляти мандатів народних обранців у випадку неперсонального голосування. 

Нагадуємо

  • Наприкінці червня "Слуги народу" підписали меморандум, де пообіцяли скласти депутатські мандати у разі неперсонального голосування.
  • 3 вересня народний депутат-мажоритарник від "Слуги народу" Сергій Литвиненко проголосував за іншого "слугу", ймовірно Олександра Скічка. 11 вересня народна депутатка від "Слуги народу" Олена Копанчук проголосувала замість однопартійця Вячеслава Рубльова.
  • 10 вересня рух "Чесно" впіймав Олександра Ковальова, мажоритарника-самовисуванця із Донеччини, на неперсональному голосуванні. Пізніше у кулуарах парламенту Ковальов підійшов до журналістів "Чесно" із запитанням, навіщо опублікували новину про порушення ним процедури під час голосування.
  • 12 вересня під час засідання Верховної Ради депутати-кнопкодави Литвиненко та Копанчук від фракції "Слуга народу" публічно вибачались та пообіцяли передати місячну зарплату на благодійність. 

Українська правда

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Теми: Зеленський Верховна Рада кнопкодавство законодавство


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