Штраф в 85 тысяч: Зеленский снова предложил наказание для кнопкодавов

Заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал президентский законопроект, которым предлагается штрафовать нардепов-кнопкодавов.

Источник: Facebook-страница заместителя главы ВР Руслана Стефанчук

Дословно из проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".

Заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал президентский законопроект, которым предлагается штрафовать на нардепов-кнопкодавов.

Детали: Законопроектом предлагается наказывать депутатов за кнопкодавство штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сегодня составляет около 50-85 тысяч гривен.

Аппарату Верховной Рады, в случае принятия этой инициативы, будет поручено следить за голосованием депутатов и выявлять кнопкодавов.

Что было ранее:

21 вересня президент внес в парламент проект закона, которым предлагал установить уголовную ответственность для нардепов-кнопкодавов. Однако 29 августа законопроект был отозван.

На следующий день Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции, в котором говорится о возможности лишать мандатов народных избранников в случае не персонального голосования.

Напоминаем: