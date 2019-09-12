Штраф в 85 тысяч: Зеленский снова предложил наказание для кнопкодавов
Заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал президентский законопроект, которым предлагается штрафовать нардепов-кнопкодавов.
Источник: Facebook-страница заместителя главы ВР Руслана Стефанчук
Дословно из проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".
Детали: Законопроектом предлагается наказывать депутатов за кнопкодавство штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сегодня составляет около 50-85 тысяч гривен.
Аппарату Верховной Рады, в случае принятия этой инициативы, будет поручено следить за голосованием депутатов и выявлять кнопкодавов.
Что было ранее:
- 21 вересня президент внес в парламент проект закона, которым предлагал установить уголовную ответственность для нардепов-кнопкодавов. Однако 29 августа законопроект был отозван.
- На следующий день Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции, в котором говорится о возможности лишать мандатов народных избранников в случае не персонального голосования.
Напоминаем:
- В конце июня "Слуги народа" подписали меморандум, где пообещали сложить депутатские мандаты в случае неперсонального голосования.
- 3 сентября народный депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" Сергей Литвиненко проголосовал за другого "слугу", вероятно Александра Скичко. 11 сентября народный депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева.
- 10 сентября движение "Чесно" поймал Александра Ковалева, мажоритарщика-самовыдвиженеца из Донецкой области, на неперсональном голосовании. Позже в кулуарах парламента Ковалев подошел к журналистам "Честно" с вопросом, зачем опубликовали новость о нарушении им процедуры во время голосования.
- 12 сентября Во время заседания Верховной Рады депутаты-кнопкодавы Литвиненко и Копанчук от фракции "Слуга народа" публично извинялись и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.
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