Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Штраф в 85 тысяч: Зеленский снова предложил наказание для кнопкодавов

Четверг, 12 сентября 2019, 11:52
Штраф в 85 тысяч: Зеленский снова предложил наказание для кнопкодавов

Заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал президентский законопроект, которым предлагается штрафовать нардепов-кнопкодавов.

Источник: Facebook-страница заместителя главы ВР Руслана Стефанчук

Дословно из проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины". 

 

Заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал президентский законопроект, которым предлагается штрафовать на нардепов-кнопкодавов.

Детали: Законопроектом предлагается наказывать депутатов за кнопкодавство штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сегодня составляет около 50-85 тысяч гривен.

Аппарату Верховной Рады, в случае принятия этой инициативы, будет поручено следить за голосованием депутатов и выявлять кнопкодавов.

Также Стефанчук сообщил, что в регламентный комитет направлено обращение с требованием разобраться с ситуацией с зафиксированными фактами кнопкодавства и дать им правовую оценку.

Что было ранее:

  • 21 вересня президент внес в парламент проект закона, которым предлагал установить уголовную ответственность для нардепов-кнопкодавов. Однако 29 августа законопроект был отозван.
  • На следующий день Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции, в котором говорится о возможности лишать мандатов народных избранников в случае не персонального голосования.

Напоминаем:

  • В конце июня "Слуги народа" подписали меморандум, где пообещали сложить депутатские мандаты в случае неперсонального голосования.
  • 3 сентября народный депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" Сергей Литвиненко проголосовал за другого "слугу", вероятно Александра Скичко. 11 сентября народный депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева.
  • 10 сентября движение "Чесно" поймал Александра Ковалева, мажоритарщика-самовыдвиженца из Донецкой области, на неперсональном голосовании. Позже в кулуарах парламента Ковалев подошел к журналистам "Честно" с вопросом, зачем опубликовали новость о нарушении им процедуры во время голосования.
  • 12 сентября Во время заседания Верховной Рады депутаты-кнопкодавы Литвиненко и Копанчук от фракции "Слуга народа" публично извинялись и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийВерховная Радакнопкодавствозаконодательство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Зеленский
Зеленский провел совещание с силовиками и военными: заслушал Буданова, Малюка и Залужного
Остатки империи. Кто из политиков заберет себе электорат ОПЗЖ
Bloomberg: Зеленский может приехать в Нью-Йорк и представить "формулу мира" в ООН
Последние новости
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
Все новости...
Реклама: