Штраф в 85 тысяч: Зеленский снова предложил наказание для кнопкодавов

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Четверг, 12 сентября 2019, 11:52

Заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал президентский законопроект, которым предлагается штрафовать нардепов-кнопкодавов.

Источник: Facebook-страница заместителя главы ВР Руслана Стефанчук

Дословно из проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины". 

 

Заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук опубликовал президентский законопроект, которым предлагается штрафовать на нардепов-кнопкодавов.

Детали: Законопроектом предлагается наказывать депутатов за кнопкодавство штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, что на сегодня составляет около 50-85 тысяч гривен.

Аппарату Верховной Рады, в случае принятия этой инициативы, будет поручено следить за голосованием депутатов и выявлять кнопкодавов.

Что было ранее:

  • 21 вересня президент внес в парламент проект закона, которым предлагал установить уголовную ответственность для нардепов-кнопкодавов. Однако 29 августа законопроект был отозван.
  • На следующий день Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции, в котором говорится о возможности лишать мандатов народных избранников в случае не персонального голосования.

Напоминаем:

  • В конце июня "Слуги народа" подписали меморандум, где пообещали сложить депутатские мандаты в случае неперсонального голосования.
  • 3 сентября народный депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" Сергей Литвиненко проголосовал за другого "слугу", вероятно Александра Скичко. 11 сентября народный депутат от "Слуги народа" Елена Копанчук проголосовала вместо однопартийца Вячеслава Рублева.
  • 10 сентября движение "Чесно" поймал Александра Ковалева, мажоритарщика-самовыдвиженеца из Донецкой области, на неперсональном голосовании. Позже в кулуарах парламента Ковалев подошел к журналистам "Честно" с вопросом, зачем опубликовали новость о нарушении им процедуры во время голосования.
  • 12 сентября Во время заседания Верховной Рады депутаты-кнопкодавы Литвиненко и Копанчук от фракции "Слуга народа" публично извинялись и пообещали передать месячную зарплату на благотворительность.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Верховная Рада кнопкодавство законодательство


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