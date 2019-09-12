Балух про ув’язнення: Я скрізь відмовлявся виконувати вимоги – і мав проблеми

Кримчанин Володимир Балух, визволений із російської в’язниці, каже, що мав проблеми через те, що відмовлявся виконувати вимоги тюремників.

Джерело: інтерв'ю для Liga.net

Пряма мова: "Я ж скрізь (у СІЗО та колоніях – ред.) відмовлявся виконувати їхні вимоги: одягати тюремну робу, підшивати бірку, оце все. У Твері й Торжку мав серйозні проблеми через це, які саме – згодом будемо озвучувати, після того, як випрацюємо позицію з адвокатом.

А в Керчі мені одразу самі запропонували: ти не створюєш нам проблем – ми закриваємо очі на те, що ти "непримиримый", назвемо це так".

Балух пригадав: "14 березня я був у Твері, там два тижні просидів у карцері, 28-го привезли у Торжок, 16 серпня вивезли у Лефортово – отже, разом неповних 5 місяців. За цей час, не рахуючи тюремну лікарню, у звичайних умовах був три дні, решта – в ШІЗО (штрафний ізолятор) або ПКТ (приміщення камерного типу).

ШІЗО – найгірше з усього. Там тобі взагалі нічого не можна: ні сісти, ні прилягти, ні закурити, ні читати, ні писати. Отак цілий день на одній нозі стоїш як чапля. На ПКТ теж не солодко, сидиш сам, проте можна читати й писати".



Про передачі: "У Сімферополі й Керчі я сам замовляв, що передати, а у Торжку за увесь час віддали тільки одну передачку, коли у ПКТ сидів.

Я вам скажу, коли було і здивування, й радість. Коли привезли у Лефортово, я розумів, що ніхто не знає, де мене шукати. І раптово на другий день, здається, приносять плитку шоколаду. Це був пробний закид з волі: якщо приймуть – значить, я тут. І тоді зрозумів, що не загублений, і стало легше.

А наступного дня від адвоката Олі прийшла маленька предачка – снікерс і кава, дуже зрадів їм".

Деталі: Балух розповів, що 16 серпня його забрали з колонії у Торжку (Тверська область РФ) і повезли у СІЗО "Лефортове" (Москва). 29 серпня український консул передав Балуху тимчасове посвідчення для повернення в Україну (бо паспорт кримчанина вилучили під час одного з обшуків, згодом документ "зник"). 7 вересня о 4-й ранку Балуху сказали збирати речі на вихід, а о 6-й принесли гроші з особистого рахунку.

Загалом за 2 роки і 9 місяців в ув’язненні Балуха тримали у СІЗО й колоніях у Сімферополі й Керчі (анексований Крим), у Твері, Торжку Москві (Росія).

Балух заявив, що ні про що не шкодує: "Жодної секунди не шкодую про те, що сталося саме так.

Звичайно, із досвідом перебування в ув’язненні, деякі речі зараз я робив би інакше, але це не про позицію і суди, а про мою поведінку в ув’язненні, серед зеків. Мабуть, тоді я би вийшов з меншими втратами, меншою кількістю поламаних ребер. Але ці знання приходять тільки з досвідом".

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