Балух о заключении: Я везде отказывался выполнять требования – и имел проблемы
Крымчанин Владимир Балух, освобожденный из российской тюрьмы, говорит, что сталкивался с проблемами из-за того, что отказывался выполнять требования тюремщиков.
Источник: интервью Liga.net
Прямая речь: "Я же везде (в СИЗО и колониях – ред.) отказывался выполнять их требования: надевать тюремную робу, подшивать бирку, это все. В Твери и Торжке имел серьезные проблемы из-за этого, какие именно – позже будем озвучивать, после того как выработаем позицию с адвокатом.
А в Керчи мне сразу же предложили: ты не создаешь нам проблем – мы закрываем глаза на то, что ты "непримиримый", назовем это так".
Балух вспомнил: "14 марта я был в Твери, там две недели просидел в карцере, 28-го привезли в Торжок, 16 августа вывезли в Лефортово – значит, вместе неполных 5 месяцев. За это время, не считая тюремной больницы, в обычных условиях был три дня, остальные – в ШИЗО (штрафной изолятор) или ПКТ (помещение камерного типа).
ШИЗО – худшее из всего. Там тебе вообще ничего нельзя: ни сесть, ни прилечь, ни закурить, ни читать, ни писать. Так целый день на одной ноге стоишь как цапля. На ПКТ тоже не сладко, сидишь, но можно читать и писать".
О передачах: "В Симферополе и Керчи я сам заказывал, что передать, а в Торжке за все время отдали только одну передачку, когда в ПКТ сидел.
Я вам скажу, когда было и удивление, и радость. Когда привезли в Лефортово, я понимал, что никто не знает, где меня искать. И внезапно на второй день, кажется, приносят плитку шоколада. Это был пробный заброс с воли: если примут – значит, я здесь. И тогда понял, что не потерян, и стало легче.
А на следующий день от адвоката Оли пришла маленькая предачка – сникерс и кофе, очень обрадовался им".
Детали: Балух рассказал, что 16 августа его забрали из колонии в Торжке (Тверская область РФ) и повезли в СИЗО "Лефортово" (Москва). 29 августа украинский консул передал Балуху временное удостоверение для возвращения в Украину (ибо паспорт крымчанина изъяли во время одного из обысков, позже документ "пропал"). 7 сентября в 4 утра Балуху сказали собирать вещи на выход, а в 6 утра принесли деньги с личного счета.
Всего за 2 года и 9 месяцев в заключении Балуха держали в СИЗО и колониях в Симферополе и Керчи (аннексированный Крым), в Твери, Торжке и Москве (Россия).
Балух заявил, что ни о чем не жалеет: "Ни секунды не жалею о том, что произошло именно так.
Конечно, с опытом пребывания в заключении, некоторые вещи сейчас я делал бы иначе, но это не о позиции и судах, а о моем поведении в заключении, среди зэков. Видимо, тогда я бы вышел с меньшими потерями, меньшим количеством поломанных ребер. Но эти знания приходят только с опытом".
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Предыстория:
- 4 августа 2017 года оккупанты осудили Владимира Балуха к 3 годам 7 месяцам в колонии-поселении и штрафу в 10 тысяч рублей, обвинив в якобы незаконном хранении боеприпасов и взрывчатых веществ, На самом деле, Балух вывесил флаг Украины над своим домом в крымском селе в декабре 2013 года.
- 5 июля 2018 года суд признал Балуха виновным еще и в избиении начальника изолятора временного содержания и приговорил к 5 годам лишения свободы и штрафу в 10 тысяч рублей. Хотя именно начальник СИЗО толкнул Балуха.
- После обмена политзаключенных по формуле "35 украинцев на 35 россиян", который состоялся 7 сентября 2019 года, адвокат Ольга Динзе заявляла, что Торжокский межрайонный суд рассматрит жалобу защиты Балуха на его непрерывное пребывание в штрафном изоляторе в колонии.