"Слуга народа" хочет досрочные выборы в Киеве

697 просмотров
Четверг, 12 сентября 2019, 14:29

Нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко считает целесообразным проведение досрочных выборов в Киеве для полной перегрузки власти.

Источник: пост Ткаченко в Facebook.

Прямая речь: "Сегодня стало известно, что сессия Киевсовета, созванная по инициативе мэра не смогла собраться на свою сессию. Это стало подтверждением несостоятельности Виталия Кличко управлять городом. Отсутствие единства команды и поддержки киевлян ".

"Наверное, пора сделать полную перезагрузку власти и провести досрочные выборы в Киеве – как Киевсовета, так и мэра. Коррупция, засилье застройщиков, игнорирование элементарных потребностей общин города – должны уйти в прошлое".

Детали: По словам Ткаченко, все это можно будет сделать по новому закону о столице, над которым сейчас работают депутаты и профильные специалисты.

Он уточнил, что новый закон будет предусматривать европейские нормы управления городом, децентрализацию, возобновление народовластия в районах, а также "четкую и прозрачную" структуру управления столицей.

Что было раньше: 12 сентября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что собирается консультироваться с председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета.

Позже в пресс-службе Киевского горсовета сообщили, что консультации мэра пройдут 17 сентября в 17.00.

Читайте также: Киев мой! Как Зеленский собирается подвинуть Кличко

Предыстория:

  • Офис президента добивался увольнения Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
  • Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличкорассматривать отказался.
  • 4 сентября Кабминсогласовал увольнение Виталия Кличко.
  • Кличко назвал решение Кабминанезаконным.
  • Председатели депутатских фракций Киевского городского советаобратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой назначить Кличко на должность председателя КГГА.
  • Указа об увольнении Кличко пока нет.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Слуга народа Киев виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Рада в четверг не будет рассматривать роспуск ЦИК – Арахамия 12 сентября 2019, 12:59
"Слуги народа" покаялись за кнопкодавство и отказались от зарплаты 12 сентября 2019, 10:49
"Хотят сделать ручных зверят" – в "Слуге народа" жалуются на Офис президента 12 сентября 2019, 10:10
Все новости
Главные новости
Поддержка Зеленского бьет рекорды: появился новый рейтинг
Правоохранители следили за бизнесменами за деньги – СБУ
Штраф в 85 тысяч: Зеленский снова предложил наказание для кнопкодавов
Зеленский уволил главного разведчика и отправил его к Баканову
Все новости
Фото

Как будет выглядеть Мемориальный центр Холокоста в Киеве

Опыт

Как это – быть офисным папой

исследование

5 научных исследований, которые следует знать родителям

Поиск по сайту
Архив
Весь архів