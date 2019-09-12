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"Слуга народа" хочет досрочные выборы в Киеве

Четверг, 12 сентября 2019, 14:29
Слуга народа хочет досрочные выборы в Киеве

Нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко считает целесообразным проведение досрочных выборов в Киеве для полной перегрузки власти.

Источник: пост Ткаченко в Facebook.

Прямая речь: "Сегодня стало известно, что сессия Киевсовета, созванная по инициативе мэра не смогла собраться на свою сессию. Это стало подтверждением несостоятельности Виталия Кличко управлять городом. Отсутствие единства команды и поддержки киевлян ".

"Наверное, пора сделать полную перезагрузку власти и провести досрочные выборы в Киеве – как Киевсовета, так и мэра. Коррупция, засилье застройщиков, игнорирование элементарных потребностей общин города – должны уйти в прошлое".

Детали: По словам Ткаченко, все это можно будет сделать по новому закону о столице, над которым сейчас работают депутаты и профильные специалисты.

Он уточнил, что новый закон будет предусматривать европейские нормы управления городом, децентрализацию, возобновление народовластия в районах, а также "четкую и прозрачную" структуру управления столицей.

По данным УП, команда Зеленского рассматривала кандидатуры Ткаченко и Андрея Холодова (бизнесмен и кум жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко) на должность председателя КГГА. 

Также в августе Ткаченко допускал, что может баллотироваться в мэры Киева.

Но в сентябре на вопросы УП о возможном участии в выборах мера Киева он не опровергал, но и не подтверждал эту информацию, а просто отшучивался.

Что было раньше: 12 сентября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что собирается консультироваться с председателями депутатских фракций и групп о досрочном прекращении полномочий Киевсовета.

Позже в пресс-службе Киевского горсовета сообщили, что консультации мэра пройдут 17 сентября в 17.00.

Читайте также: Киев мой! Как Зеленский собирается подвинуть Кличко

Предыстория:

  • Офис президента добивался увольнения Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации с конца июля.
  • Предыдущий состав правительства Владимира Гройсмана отставку Кличкорассматривать отказался.
  • 4 сентября Кабминсогласовал увольнение Виталия Кличко.
  • Кличко назвал решение Кабминанезаконным.
  • Председатели депутатских фракций Киевского городского советаобратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой назначить Кличко на должность председателя КГГА.
  • Указа об увольнении Кличко пока нет.

Украинская правда
Темы: Слуга народаКиеввиборы
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