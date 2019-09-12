Балух про Росію: Злом зло не переможеш

Кримчанин Володимир Балух, звільнений із російської колонії за обміном, вважає, що Україна не повинна відповідати на агресію Росії дзеркально.

Джерело: інтерв’ю для Liga.net

Пряма мова: "Що було найціннішим? За цей період (у неволі – ред.) прийшло усвідомлення, що Україна в жодному разі не має права відповідати на їхні дії дзеркально, як люблять казати у Кремлі. Злом зло не переможеш.

За три-чотири дні до обміну в одній з книжок я зустрів висловлювання Конфуція: "Якщо ти ненавидиш – отже, тебе переможено". Це правда. Проте, якби мені 3 роки тому хтось таке сказав, я би дуже сперечався. А тепер одразу погодився. Пережите, пройдений шлях дозволив мені це усвідомити".

Балух уточнив: "Мова йде не про те, що ми маємо простити й любити їх, – ні. Але щоб досягти своєї мети, вибороти перемогу, потрібно не ненавидіти, а навчитися дуже точно розуміти саму природу їхніх дій. Мусимо виключити ненависть. Упевнений, що така позиція заводить у безвихідь, хоча раніше говорив би по-іншому".

Він зазначив, що до росіян ніколи не ставився однобоко, але тепер його "неприйняття поганих речей тільки посилилося, а хороше відношення до людей з іншого боку барикад зросло у геометричній прогресії".

Балух зазначив, що "люди різні – і кожен має свої вади, робить помилки".



Він додав: "Україні вкрай потрібен такий підхід. Щиро бажаю, щоб політики, громадські активісти, але й не тільки вони навчилися розуміти інакших від себе".

На думку Балуха, варто прагнути гармонії в різноманітті й не загострювати увагу на дрібницях через ненависть і неприйняття, а навпаки – знаходити те, що об’єднує.

Проте на запитання, чи збирається повертатися до Криму, колишній політв’язень Кремля відповів: "Збираюся, та поки не обрав транспорт. Ще думаю, чи на військовому (літаку) АН-і, чи (танку) Т-90, або (танку) Оплоті".

Маму з анексованого Криму він планує забрати, вона вже погодилася: "Як тільки тут будуть створені зрозумілі мені умови, обов’язково її заберу".

Про свою роль як символу нескореності Балух говорить: "Я усвідомив: якщо ніхто не покаже, що відбувається в Криму з людиною, яка відкрито висловлює свою позицію, то у світі складеться хибне уявлення, що кримчани погодились (на окупацію) і радіють цьому.

Потрібен був приклад того, що роблять з тим, хто відкрито озвучує свої справжні погляди. В Криму багато незгодних людей, але вони вимушені сидіти тихо і не проявляти громадянську позицію".

Про плани на майбутнє: "Я в Бога прошу тільки одне: щоб він дарував здоров’я моїм рідним. Якщо все буде гаразд, то заради хлопців, які там (у російській неволі) залишилися, й повернення Криму я ладен хоч до чорта в пащу їхати".

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