Балух про Росію: Злом зло не переможеш
Кримчанин Володимир Балух, звільнений із російської колонії за обміном, вважає, що Україна не повинна відповідати на агресію Росії дзеркально.
Джерело: інтерв’ю для Liga.net
Пряма мова: "Що було найціннішим? За цей період (у неволі – ред.) прийшло усвідомлення, що Україна в жодному разі не має права відповідати на їхні дії дзеркально, як люблять казати у Кремлі. Злом зло не переможеш.
За три-чотири дні до обміну в одній з книжок я зустрів висловлювання Конфуція: "Якщо ти ненавидиш – отже, тебе переможено". Це правда. Проте, якби мені 3 роки тому хтось таке сказав, я би дуже сперечався. А тепер одразу погодився. Пережите, пройдений шлях дозволив мені це усвідомити".
Балух уточнив: "Мова йде не про те, що ми маємо простити й любити їх, – ні. Але щоб досягти своєї мети, вибороти перемогу, потрібно не ненавидіти, а навчитися дуже точно розуміти саму природу їхніх дій. Мусимо виключити ненависть. Упевнений, що така позиція заводить у безвихідь, хоча раніше говорив би по-іншому".
Він зазначив, що до росіян ніколи не ставився однобоко, але тепер його "неприйняття поганих речей тільки посилилося, а хороше відношення до людей з іншого боку барикад зросло у геометричній прогресії".
Балух зазначив, що "люди різні – і кожен має свої вади, робить помилки".
Він додав: "Україні вкрай потрібен такий підхід. Щиро бажаю, щоб політики, громадські активісти, але й не тільки вони навчилися розуміти інакших від себе".
На думку Балуха, варто прагнути гармонії в різноманітті й не загострювати увагу на дрібницях через ненависть і неприйняття, а навпаки – знаходити те, що об’єднує.
Проте на запитання, чи збирається повертатися до Криму, колишній політв’язень Кремля відповів: "Збираюся, та поки не обрав транспорт. Ще думаю, чи на військовому (літаку) АН-і, чи (танку) Т-90, або (танку) Оплоті".
Маму з анексованого Криму він планує забрати, вона вже погодилася: "Як тільки тут будуть створені зрозумілі мені умови, обов’язково її заберу".
Про свою роль як символу нескореності Балух говорить: "Я усвідомив: якщо ніхто не покаже, що відбувається в Криму з людиною, яка відкрито висловлює свою позицію, то у світі складеться хибне уявлення, що кримчани погодились (на окупацію) і радіють цьому.
Потрібен був приклад того, що роблять з тим, хто відкрито озвучує свої справжні погляди. В Криму багато незгодних людей, але вони вимушені сидіти тихо і не проявляти громадянську позицію".
Про плани на майбутнє: "Я в Бога прошу тільки одне: щоб він дарував здоров’я моїм рідним. Якщо все буде гаразд, то заради хлопців, які там (у російській неволі) залишилися, й повернення Криму я ладен хоч до чорта в пащу їхати".
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Передісторія:
- 4 серпня 2017 року окупанти засудили Володимира Балуха до 3 років 7 місяців в колонії-поселенні і штрафу в 10 тисяч рублів, звинувативши в нібито незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, Насправді, Балух вивісив прапор України над своїм будинком у кримському селі в грудні 2013 року.
- 5 липня 2018 року суд визнав Балуха винним ще й у побитті начальника ізолятора тимчасового тримання і засудив до 5 років позбавлення волі і штрафу 10 тисяч рублів. Хоча саме начальник СІЗО штовхнув Балуха.
- 7 вересня 2019 року відбувся обмін за формулою "35 українців на 35 росіян", Балуха передали до Києва.
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