Балух о России: Злом зло не победишь

Крымчанин Владимир Балух, освобожденный из российской колонии по обмену, считает, что Украина не должна отвечать на агрессию России зеркально.

Источник: интервью Liga.net

Прямая речь: "Что было самым ценным? За этот период (в неволе – ред.) пришло осознание, что Украина ни в коем случае не имеет права отвечать на их действия зеркально, как любят говорить в Кремле. Злом зло не победишь.

За три-четыре дня до обмена в одной из книг я встретил высказывание Конфуция: "Если ты ненавидишь – значит, ты побежден". Это правда. Однако если бы мне 3 года назад кто-то такое сказал, я бы очень спорил. А теперь сразу согласился. Пережитое, пройденный путь позволил мне это осознать".

Балух уточнил: "Речь идет не о том, что мы должны простить и любить их – нет. Но чтобы достичь своей цели, завоевать победу, нужно не ненавидеть, а научиться очень точно понимать саму природу их действий. Мы должны исключить ненависть. Уверен, что такая позиция заводит в тупик, хотя раньше говорил бы по-другому".

Он отметил, что к россиянам никогда не относился однобоко, но его "неприятие плохих вещей только усилилось, а хорошее отношение к людям с другой стороны баррикад возросло в геометрической прогрессии".

Балух отметил, что "люди разные – и каждый имеет свои недостатки, делает ошибки".

Он добавил: "Украине крайне необходим такой подход. Искренне желаю, чтобы политики, общественные активисты, но и не только они научились понимать отличающихся от себя".

По мнению Балуха, стоит стремиться к гармонии в многообразии и не заострять внимание на мелочах из-за ненависти и неприятия, а наоборот – находить то, что объединяет.

Однако на вопрос, собирается ли он возвращаться в Крым, бывший политзаключенный Кремля ответил: "Собираюсь, но пока не выбрал транспорт. Еще думаю, на военном (самолете) АН-е, или (танке) Т-90, или (танке ) Оплоте".

Маму из аннексированного Крыма он планирует забрать, она уже согласилась: "Как только здесь будут созданы понятные мне условия, обязательно ее заберу".

О своей роли как символа непокорности Балух говорит: "Я осознал: если никто не покажет, что происходит в Крыму с человеком, который открыто выражает свою позицию, то в мире сложится ошибочное представление, что крымчане согласились (на оккупацию) и радуются этому.

Нужен был пример того, что делают с тем, кто открыто озвучивает свои истинные взгляды. В Крыму много несогласных людей, но они вынуждены сидеть тихо и не проявлять гражданскую позицию".

О планах на будущее: "Я у Бога прошу лишь одного: чтобы он даровал здоровье моим родным. Если все будет хорошо, то ради ребят, которые там (в российской неволе) остались, и возвращения Крыма я готов хоть к черту в пасть ехать".

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