Цемах повернувся на окупований Донбас
Фігурант справи про знищення малайзійського "Боїнга" MH17 Володимир Цемах, який був виданий Росії, повернувся на окуповану територію Донбасу.
Це підтвердила виданню "Настоящее Время" його дочка Марія Левченко-Цемах.
На питання "Які у вас плани далі?" Марія відповіла: "Жити".
Журналісти відзначають, що вона відмовилася говорити, чи винен її батько в катастрофі пасажирського лайнера, в якій загинули 300 осіб.
Марія Левченко Цемах заявила, що її батько вже дав всі свідчення "всім сторонам", які від нього свідчення хотіли отримати. Окремо вона помітила, що, за її даними, її батько все ще перебуває в статусі свідка, і родина не буде наймати йому адвоката.
"Адвоката ми наймати не будемо. Навіщо нам адвокат, в зв'язку з чим? Адвоката наймають, коли людину в чомусь підозрюють, звинувачують, і він може бути винен. Батькові наймати адвоката нема чого, - підкреслила вона. - Всі, хто хотів, від батька свідчення отримали. Все, що ми хотіли сказати, ми сказали. Ніхто ні від кого не ховається, приховувати йому нічого", - цитує видання доньку Цемаха.
Вона підтвердила, що Володимира Цемаха допитували слідчі з Нідерландів.
"Всі вже отримали потрібні свідчення, які хотіли отримати, всі країни. Не будемо заважати їм працювати і розбурхувати громадськість", - зауважила вона.
Нагадаємо:
- 7 вересня Україна передала Росії фігуранта справи про збитий над Донбасом малайзійський "Боїнг" рейса MH17 Володимира Цемаха згідно з умовами обміну полоненими.
- Того ж дня з’явилася інформація, що прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха. Росіяни це заперечили.
- 9 вересня російський адвокат Микола Полозов припустив, що Росія може видати Цемаха Нідерландам.
- Адвокат зазначив, що Цемаху немає сенсу відмовлятися від свідчень, оскільки в такому разі буде два види доказів – отримані в Україні та отримані в Росії. Останні сприйматимуться більш критично.
- 11 вересня Нідерланди перекваліфікували Цемаха з ключового свідка у справі MH17 на підозрюваного.
- Колишнього "командира ППО" міста Сніжне Володимира Цемаха у червні 2019 року затримали українські спецслужби. Офіційна версія – на лінії розмежування, за даними родичів Цемаха – внаслідок спецоперації на території "ДНР".
- Є архівне відео, на якому Цемах, схоже, зізнається в причетності до трагедії з "Боїнгом", а саме, що він ховав ракетну установку, з якої його збили бойовики.