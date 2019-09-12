Цемах вернулся на оккупированный Донбасс

Фигурант дела об уничтожении малайзийского "Боинга" MH17 Владимир Цемах, который был выдан России, вернулся на оккупированную територию Донбасса.

Это подтвердила изданию "Настоящее Время" его дочь Мария Левченко-Цемах.

На вопрос "Какие у вас планы дальше?" Мария ответила: "Жить".

Журналисты отмечают, что она отказалась говорить, виновен ли ее отец в катастрофе пассажирского лайнера, в которой погибли 300 человек.

Мария Левченко Цемах заявила, что ее отец уже дал все показания "всем сторонам", которые от него показания хотели получить. Отдельно она заметила, что, по ее данным, ее отец все еще находится в статусе свидетеля, и семья не будет нанимать ему адвоката.

"Адвоката мы нанимать не будем. Зачем нам адвокат, в связи с чем? Адвоката нанимают, когда человека в чем-то подозревают, обвиняют, и он может быть виновен. Отцу нанимать адвоката незачем, – подчеркнула она. – Все, кто хотел, от отца показания получили. Все, что мы хотели сказать, мы сказали. Никто ни от кого не скрывается, утаивать ему нечего", – цитирует издание дочь Цемаха.

Она подтвердила, что Владимира Цемаха допрашивали следователи из Нидерландов.

"Все уже получили нужные показания, которые хотели получить, все страны. Не будем мешать им работать и будоражить общественность", – заметила она.