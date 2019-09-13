Гройсман каже, що не мав конфлікту з Зеленським

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П'ятниця, 13 вересня 2019, 14:57

Екс-прем’єр Володимир Гройсман заявляє, що не мав конфлікту з президентом Володимиром Зеленським і не ображається на те, що президент рекомендував Кабміну написати заяви на звільнення.

Джерело: коментар Гройсмана УП.

Пряма мова: "У дорослому світі на такі речі не ображаються. Президент сказав свою позицію, я заявив про свою позицію. Це абсолютно такі політичні речі".

"Можу сказати, що ми працювали з ним (Зеленським – ред.) декілька місяців абсолютно нормально: в контакті, у взаємодії. Якщо були якісь робочі питання, ми їх швидко вирішували".  

Деталі: Гройсман також додав, що не помітив негативних рис у Зеленського як керівника за той час, що вони працювали разом. Але відзначив, що президент достатньо ввічливий і дуже комунікабельний.

Він також запевняє, що не кидав п’ятого президента Петра Порошенка. А розійшлися вони тому, що в нього було "своє бачення моральних речей".  І вони обоє з Порошенком бачили, що далі  разом вони не йдуть.

Наразі Гройсман лишився у Києві і працює зі своєю урядовою командою.  

Передісторія:

  • Гройсмана призначили прем'єр-міністром у 2016 році.
  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків.
  • Під час своєї промови він заявив про розпуск Верховної Ради і запропонував урядовцям писати заяви про відставку, якщо вони не готові працювати на "благо поколінь".
  • 20 травня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що подає у відставку. Згодом він закликав парламент прийняти її.
  • 29 травня парламентський комітет із питань правової політики та правосуддя рекомендував визначитися Верховній Раді голосуванням щодо відставки Гройсмана с посади прем’єра.
  • Відставка прем’єр-міністра означає відставку всього уряду, але його члени виконуватимуть свої обов’язки до призначення нового Кабміну.
  • 29 серпня новоспечені народні депутати призначили прем'єр-міністра Олексія Гончарука та новий склад Кабміну.

  

Ірина Балачук, УП

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Теми: Гройсман Зеленський


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