Гройсман каже, що не мав конфлікту з Зеленським

Екс-прем’єр Володимир Гройсман заявляє, що не мав конфлікту з президентом Володимиром Зеленським і не ображається на те, що президент рекомендував Кабміну написати заяви на звільнення.

Джерело: коментар Гройсмана УП.

Пряма мова: "У дорослому світі на такі речі не ображаються. Президент сказав свою позицію, я заявив про свою позицію. Це абсолютно такі політичні речі".

"Можу сказати, що ми працювали з ним (Зеленським – ред.) декілька місяців абсолютно нормально: в контакті, у взаємодії. Якщо були якісь робочі питання, ми їх швидко вирішували".

Деталі: Гройсман також додав, що не помітив негативних рис у Зеленського як керівника за той час, що вони працювали разом. Але відзначив, що президент достатньо ввічливий і дуже комунікабельний.

Він також запевняє, що не кидав п’ятого президента Петра Порошенка. А розійшлися вони тому, що в нього було "своє бачення моральних речей". І вони обоє з Порошенком бачили, що далі разом вони не йдуть.

Наразі Гройсман лишився у Києві і працює зі своєю урядовою командою.

Передісторія: