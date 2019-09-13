Гройсман говорит, что у него не было конфликта с Зеленским
Экс-премьер Владимир Гройсман заявляет, что него не было конфликта с президентом Владимиром Зеленским и он не обижается на то, что президент рекомендовал Кабмину написать заявления на увольнение.
Источник: комментарий Гройсмана УП.
Прямая речь: "Во взрослом мире на такие вещи не обижаются. Президент сказал свою позицию, я заявил о своей позиции. Это абсолютно такие политические вещи".
"Могу сказать, что мы работали с ним (Зеленским – ред.) несколько месяцев абсолютно нормально: в контакте, во взаимодействии. Если были какие-то рабочие вопросы, мы их быстро решали".
Детали: Гройсман также добавил, что не заметил отрицательных черт у Зеленского как руководителя за то время, что они работали вместе. Но отметил, что президент достаточно вежливый и очень коммуникабельный.
Он также уверяет, что не кидал пятого президента Петра Порошенко. А разошлись потому, что у него было "свое видение моральных вещей". И они оба с Порошенко видели, что дальше вместе они не идут.
Сейчас Гройсман остался в Киеве и работает со своей правительственной командой.
Предыстория:
- Гройсмана назначили премьер-министром в 2016 году.
- 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
- Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил министрам Кабмина писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".
- 20 мая премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что подает в отставку. Позже он призвал парламент принять ее.
- 29 мая парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал определиться Верховной Раде голосованием по отставке Гройсмана с поста премьера.
- Отставка премьер-министра означает отставку всего правительства, но его члены будут выполнять свои обязанности до назначения нового Кабмина.
- 29 августа новоиспеченные народные депутаты назначили премьер-министра Алексея Гончарука и новый состав Кабмина.