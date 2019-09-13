Гройсман говорит, что у него не было конфликта с Зеленским

Экс-премьер Владимир Гройсман заявляет, что него не было конфликта с президентом Владимиром Зеленским и он не обижается на то, что президент рекомендовал Кабмину написать заявления на увольнение.

Источник: комментарий Гройсмана УП.

Прямая речь: "Во взрослом мире на такие вещи не обижаются. Президент сказал свою позицию, я заявил о своей позиции. Это абсолютно такие политические вещи".

"Могу сказать, что мы работали с ним (Зеленским – ред.) несколько месяцев абсолютно нормально: в контакте, во взаимодействии. Если были какие-то рабочие вопросы, мы их быстро решали".

Детали: Гройсман также добавил, что не заметил отрицательных черт у Зеленского как руководителя за то время, что они работали вместе. Но отметил, что президент достаточно вежливый и очень коммуникабельный.

Он также уверяет, что не кидал пятого президента Петра Порошенко. А разошлись потому, что у него было "свое видение моральных вещей". И они оба с Порошенко видели, что дальше вместе они не идут.

Сейчас Гройсман остался в Киеве и работает со своей правительственной командой.