Богдан про обмін Цемаха: Маємо захищати українців чи інтереси Нідерландів?

Керівник Офісу президента Андрій Богдан каже, що у питанні видачі фігуранта справи про знищення "Боїнга" MH17 Володимира Цемаха в рамках обміну ув’язненими з РФ влада керувалася інтересами України, а не Нідерландів.

Джерело: інтерв’ю Богдана ВВС

Пряма мова: "Коли ми зустрічаємося з європейськими політиками, вони говорять, що захищають інтереси свого населення, своєї країни, свого майбутнього. Вибачте, а кого ми маємо захищати? Інтереси Нідерландів? У них бізнес з Росією. У них дуже тісні відносини, спільні якісь політичні погляди, у них є, на що міняти на Цемаха".

Деталі: Богдан зазначив, що Нідерланди відзначилися низкою кроків на користь РФ: "ця країна – один з основних бенефіціарів будівництва "Північного потоку – 2", Нідерланди оголошували референдум щодо підписання з Україною Угоди про асоціацію, Нідерланди лобіювали ідею повернення Росії в ПАРЄ".

Що відбулося раніше: Нідерланди на зустрічі послів країн Євросоюзу у Брюсселі порушили питання обміну Україною колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха, "висловивши велику стурбованість".

Передісторія:

7 вересня Україна передала Росії фігуранта справи про збитий над Донбасом малайзійський "Боїнг" рейса MH17 Володимира Цемаха згідно з умовами обміну полоненими.

Того ж дня з’явилася інформація, що прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха. Росіяни це заперечили.

9 вересня російський адвокат Микола Полозов припустив, що Росія може видати Цемаха Нідерландам.

Адвокат зазначив, що Цемаху немає сенсу відмовлятися від свідчень, оскільки в такому разі буде два види доказів – отримані в Україні та отримані в Росії. Останні сприйматимуться більш критично.

11 вересня Нідерланди перекваліфікували Цемаха з ключового свідка у справі MH17 на підозрюваного.

12 вересня донька Цемаха Марія підтвердила виданню "Настоящее Время", що батько повернувся на окуповану територію Донбасу.

Колишнього "командира ППО" міста Сніжне Володимира Цемаха у червні 2019 року затримали українські спецслужби. Офіційна версія – на лінії розмежування, за даними родичів Цемаха – внаслідок спецоперації на території "ДНР".

Є архівне відео, на якому Цемах, схоже, зізнається в причетності до трагедії з "Боїнгом", а саме, що він ховав ракетну установку, з якої його збили бойовики.

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