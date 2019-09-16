Богдан об обмене Цемаха: Должны защищать украинцев или интересы Нидерландов?

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан говорит, что в вопросе выдачи фигуранта дела об уничтожении "Боинга" MH17 Владимира Цемаха в рамках обмена заключенными с РФ власти руководствовались интересами Украины, а не Нидерландов.

Источник: интервью Богдана ВВС

Прямая речь: "Когда мы встречаемся с европейскими политиками, они говорят, что защищают интересы своего населения, своей страны, своего будущего. Простите, а кого мы должны защищать? Интересы Нидерландов? У них бизнес с Россией. У них очень тесные отношения, совместные какие политические взгляды, у них есть, на что менять на Цемаха".

Детали: Богдан отметил, что Нидерланды отличились рядом шагов в пользу РФ: "эта страна – один из основных бенефициаров строительства "Северного потока – 2", Нидерланды объявляли референдум о подписании с Украиной Соглашения об ассоциации, Нидерланды лоббировали идею возвращения России в ПАСЕ".

Что произошло ранее: Нидерланды на встрече послов стран Евросоюза в Брюсселе обсудили вопрос обмена Украиной бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха, "выразив большую обеспокоенность".

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