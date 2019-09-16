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Богдан об обмене Цемаха: Должны защищать украинцев или интересы Нидерландов?

Понедельник, 16 сентября 2019, 12:17

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан говорит, что в вопросе выдачи фигуранта дела об уничтожении "Боинга" MH17 Владимира Цемаха в рамках обмена заключенными с РФ власти руководствовались интересами Украины, а не Нидерландов.

Источник: интервью Богдана ВВС

Прямая речь: "Когда мы встречаемся с европейскими политиками, они говорят, что защищают интересы своего населения, своей страны, своего будущего. Простите, а кого мы должны защищать? Интересы Нидерландов? У них бизнес с Россией. У них очень тесные отношения, совместные какие политические взгляды, у них есть, на что менять на Цемаха".

Детали: Богдан отметил, что Нидерланды отличились рядом шагов в пользу РФ: "эта страна – один из основных бенефициаров строительства "Северного потока – 2", Нидерланды объявляли референдум о подписании с Украиной Соглашения об ассоциации, Нидерланды лоббировали идею возвращения России в ПАСЕ".

Что произошло ранее: Нидерланды на встрече послов стран Евросоюза в Брюсселе обсудили вопрос обмена Украиной бывшего боевика группировки "ДНР" Владимира Цемаха, "выразив большую обеспокоенность".

История вопроса:

  • 7 сентября Украина передала России фигуранта дела о сбитом над Донбассом малазийском "Боинге" рейса MH17 Владимира Цемаха согласно условиям обмена пленными.
  • В тот же день появилась информация, что прокуратура Нидерландов попросила РФ выдать Цемаха. Россиянеэто отрицали.
  • 9 сентября российский адвокат Николай Полозов предположил, что Россия может выдать ЦемахаНидерландам.
  • Адвокат отметил, что Цемаху нет смысла отказываться от показаний, поскольку в таком случае будет два вида доказательств – полученные в Украине и полученные в России. Последние будут восприниматься более критично.
  • 11 сентября Нидерланды переквалифицировали Цемаха с ключевого свидетеля по делу MH17 в подозреваемого.
  • 12 сентября дочь Цемаха Мария подтвердила изданию "Настоящее Время", что отец вернулся на оккупированную территорию Донбасса.
  • Бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха в июне 2019 года задержали украинские спецслужбы. Официальная версия – на линии разграничения, по данным родственников Цемаха – вследствие спецоперации на территории "ДНР".
  • Есть архивное видео, на котором Цемах, похоже, признается в причастности к трагедии с "Боингом", а именно, что он прятал ракетную установку, из которой его сбили боевики.

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Темы: заложникиНидерландыMH17
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