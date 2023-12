Нідерланди підняли питання про обмін Цемаха серед послів ЄС

Нідерланди на зустрічі послів країн Євросоюзу у Брюсселі порушили питання обміну Україною колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Вчора голландці підняли питання про Цемаха серед послів ЄС, висловивши велику стурбованість, і критично відгукнулися про те, що це питання не було згадано в заяві ЄС. Але навряд чи зараз будуть подальші переговори з цього питання", - написав Йозвяк.

the Dutch brought up the issue of #Tsemakh among EU ambassadors yesterday expressing great concern & were critical that it wasn't mentioned in the EU statement. but it is unlikely that there will be further talks on this for now. #Ukraine #Russia