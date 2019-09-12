Нідерланди підняли питання про обмін Цемаха серед послів ЄС

9729 переглядів
Четвер, 12 вересня 2019, 11:07

Нідерланди на зустрічі послів країн Євросоюзу у Брюсселі порушили питання обміну Україною колишнього бойовика угруповання "ДНР" Володимира Цемаха.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк.

"Вчора голландці підняли питання про Цемаха серед послів ЄС, висловивши велику стурбованість, і критично відгукнулися про те, що це питання не було згадано в заяві ЄС. Але навряд чи зараз будуть подальші переговори з цього питання", - написав Йозвяк.

Нагадаємо, 5 вересня судді Апеляційного суду міста Києва відпустили Цемаха під особисте зобов'язання. Прокуратура вимагала залишити підозрюваного під арештом, заявляючи, що він може втекти.

Цемах керував так званою "протиповітряною обороною" у районі, де збили літак "Малайзійських авіаліній".

7 вересня Цемах відлетів до РФ в рамках обміну полоненими з Україною у форматі 35 на 35.

Глава МЗС Нідерландів Стефан Блок у листі до парламенту заявив, що Нідерланди змогли допитати Цемаха у справі МН17 і просили Україну не видавати його Росії. Прокуратура Нідерландів попросила РФ видати Цемаха.

Читайте також: "Тріумф Зеленського чи перемога Путіна: що побачили західні ЗМІ в обміні полоненими".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Донбас Нідерланди MH17


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Рада за крок до затвердження плану оборони країни у разі збройної агресії 12 вересня 2019, 10:44
Доба в ООС: 18 обстрілів, двоє загиблих, один - тяжко поранений 12 вересня 2019, 07:23
На Донбасі три добробати віддали зброю Національній поліції – МВС 12 вересня 2019, 01:41
Усі новини
Головні новини
Мерію Дніпра обшукують. Філатов киває на "нечистоплотного олігарха"
Пристайко: Ми пропонуємо провести вибори і на окупованій території
"Ми – всьо", "Це нова реальність": у ЦВК відреагували на рішення Ради
"Слуга народу" вже має 35 потенційних кандидатів у ЦВК
Усі новини
думка

На що нас з дитинства "програмує" LEGO?

здоров'я

Чому буває еректильна дисфункція та як її подолати

школа

Як мотивувати дитину ходити в школу