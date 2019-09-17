На згарищі будинку Гонтаревої знайшли запалювальну ракету

На місці згарища будинку, що належав родині екс-глави Нацбанку Валерії Гонтаревої, поліція знайшла запалювальну світло-шумову ракету, розглядаються кілька версій.

Джерело: коментар журналістам речника поліції Київщини Миколи Жуковича

Пряма мова: "Відпрацювала слідчо-оперативна група, криміналісти взяли зразки, щоб з’ясувати, звідки взялося полум’я. Будуть відповідні експертизи, щоб дослідити, чи були там легкозаймисті матеріали. Попередньо ми говоримо, що було якесь незаконне проникнення".

Деталі: За словами Жуковича, зараз слідчі оглядають відео з камер спостереження. На камеру потрапила одна людина. "Коктейля Молотова" не було. Правоохоронці вилучили світло-шумову запалювальну ракету і ще низку речових доказів, над якими працює зараз слідчо-оперативна група.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу). Зловмиснику загрожуватиме від 3 до 10 років позбавлення волі. Хоча поліція наразі розглядає всі версії, не виключаючи навіть коротке замикання.

Що передувало: у ніч на 17 вересня дім Гонтаревих у Гореничах під Києвом згорів дотла. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що "той, хто замовив і виконав це у момент прибуття місії МВФ в Україну, – не просто підпалювач, він – ворог, який шкодить своїй державі". Президент Володимир Зеленський заявив, що чекає від правоохоронних відомств якнайшвидшого розкриття цієї "провокації".

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