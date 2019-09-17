На пепелище дома Гонтаревой нашли зажигательную ракету

На месте пожарища дома, принадлежавшего семье экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой, полиция нашла зажигательную светло-шумовую ракету, рассматриваются несколько версий.

Источник: комментарий журналистам спикера полиции Киевщины Николай Жукович

Прямая речь: "Отработала следственно-оперативная группа, криминалисты взяли образцы, чтобы выяснить, откуда взялось пламя. Будут соответствующие экспертизы, чтобы исследовать, были ли там легковоспламеняющиеся материалы. Предварительно мы говорим, что было какое-то незаконное проникновение".

Детали: По словам Жуковича, сейчас следователи осматривают видео с камер наблюдения. На камеру попал один человек. "Коктейля Молотова" не было. Правоохранители изъяли светло-шумовую зажигательную ракету и еще ряд вещественных доказательств, над которыми работает сейчас следственно-оперативная группа.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 2 статьи 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога). Злоумышленнику грозит от 3 до 10 лет лишения свободы. Полиция пока рассматривает все версии, не исключая даже короткое замыкание.

Что произошло ранее: В ночь на 17 сентября дом семьи Гонтаревой в Гореничах под Киевом сгорел дотла. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что "тот, кто заказал и исполнил это в момент прибытия миссии МВФ в Украину - не просто поджигатель, а враг, который вредит своему государству". Президент Владимир Зеленский заявил, что ждет от правоохранительных ведомств скорейшего раскрытия этой "провокации".

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