Коломойський про Гонтареву, яку збила машина: "Я обіцяв прислати по неї літак, а не авто"
Бізнесмен Ігор Коломойський відреагував на заяву екс-глави Національного банку Валерії Гонтаревої, яка нещодавно потрапила в лікарню, про погрози на її адресу.
Джерело: заява Коломойського в кулуарах Форуму YES, "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Коломойського: "Пам'ятайте, вона говорила, що я їй щось там погрожував, літак надіслати. Так я хочу уточнити, що обіцяв прислати літак, а не автомобіль".
Що було раніше: В кінці серпня стало відомо, що Гонтареву в Лондоні збила машина. За її словами, це сталося на пішохідному переході, у неї переломи кісток стопи. Вона додала, що поліція проводить розслідування: це нещасний випадок чи "почали реалізовуватися погрози".
В одному з інтерв'ю Гонтарева сказала, що є "головним ворогом Коломойського" і він "не приховував це у всіх публічних інтерв'ю".
До того екс-глава НБУ розповідала, що Коломойський погрожує їй. Зокрема, його слова про намір привезти її в Україну приватним порядком, Гонтарева назвала погрозою: "По-англійськи це kidnapping. Це злочин на території Великої Британії. Я хочу, щоб це було всім зрозуміло. Якщо зі мною щось трапиться, щоб усі знали чому".
Коломойський запевнив, що не збирається викрадати Гонтареву з Лондона, але готовий організувати її приліт в Україну.
Нагадаємо:
- 5 вересня невідомі спалили машину невістки екс-глави НБУ, яку теж звуть Валерія Гонтарєва.
- Гонтарева очолювала НБУ в грудні 2016 року, коли націоналізували "ПриватБанку", яким раніше володіли Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.
- У квітні 2019 року, вже перед зміною влади, Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського і скасував націоналізацію ПриватБанку. Це рішення держава оскаржує.
- 16 травня і сам Коломойський повернувся в Україну. Він не був тут із червня 2017 року.