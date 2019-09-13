Коломойський про Гонтареву, яку збила машина: "Я обіцяв прислати по неї літак, а не авто"

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П'ятниця, 13 вересня 2019, 16:44

Бізнесмен Ігор Коломойський відреагував на заяву екс-глави Національного банку Валерії Гонтаревої, яка нещодавно потрапила в лікарню, про погрози на її адресу.

Джерело: заява Коломойського в кулуарах Форуму YES, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Коломойського: "Пам'ятайте, вона говорила, що я їй щось там погрожував, літак надіслати. Так я хочу уточнити, що обіцяв прислати літак, а не автомобіль".

Що було раніше: В кінці серпня стало відомо, що Гонтареву в Лондоні збила машина. За її словами, це сталося на пішохідному переході, у неї переломи кісток стопи. Вона додала, що поліція проводить розслідування: це нещасний випадок чи "почали реалізовуватися погрози".

В одному з інтерв'ю Гонтарева сказала, що є "головним ворогом Коломойського" і він "не приховував це у всіх публічних інтерв'ю".

До того екс-глава НБУ розповідала, що Коломойський погрожує їй. Зокрема, його слова про намір привезти її в Україну приватним порядком, Гонтарева назвала погрозою: "По-англійськи це kidnapping. Це злочин на території Великої Британії. Я хочу, щоб це було всім зрозуміло. Якщо зі мною щось трапиться, щоб усі знали чому".

Коломойський запевнив, що не збирається викрадати Гонтареву з Лондона, але готовий організувати її приліт в Україну.

Нагадаємо:

  • 5 вересня невідомі спалили машину невістки екс-глави НБУ, яку теж звуть Валерія Гонтарєва.
  • Гонтарева очолювала НБУ в грудні 2016 року, коли націоналізували "ПриватБанку", яким раніше володіли Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.
  • У квітні 2019 року, вже перед зміною влади, Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського і скасував націоналізацію ПриватБанку. Це рішення держава оскаржує.
  • 16 травня і сам Коломойський повернувся в Україну. Він не був тут із червня 2017 року.

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Теми: Коломойський Гонтарева аварія НБУ


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