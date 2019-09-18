В "Слуге народа" сказали, когда могут назначить новый ЦИК
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура считает, что Верховная Рада может избрать новый состав Центральной избирательной комиссии уже на этой неделе, 18-20 сентября.
Источник: комментарий Качуры "Украинской правде"
Прямая речь: "Технически это возможно ... но это не только от фракции "Слуга народа" зависит, это зависит от всех, это консолидированное решение по кандидатам от всех фракций".
Детали: Депутат объяснил процедуру: сначала все фракции и группы должны по квотному принципу предоставить своих кандидатов, затем профильный комитет и подкомитет проверяют и рекомендуют кандидатов, и в конце концов парламент за них голосует.
В то же время, предупреждает Качура, избрание может и затянуться, если со стороны какой-то фракции будет задержка с представлением кандидатур.
Однако, говорит нардеп, он лично надеется, что все произойдет быстро, ведь страна осталась без Центризбиркома. Он пояснил, что уволенные члены ЦИК уже не выполняют свои полномочия, как это делают лишенные мандатов депутаты до избрания новой Рады.
Прямая речь: "Поэтому я буду настаивать на том, чтобы этот вопрос закрылся на этой неделе".
Качура: ЦВК можуть проголосувати цього тижня #вр pic.twitter.com/DvojwPBZ5x— Roman Kravets (@RomanKravets) September 18, 2019
Что было раньше:
Фракция "Слуга народа" подала президенту Владимиру Зеленскому 12-13 кандидатур на должности членов Центральной избирательной комиссии.
Знать больше: Почему Зеленский распускает ЦИК?
Юрист "Слуги народа" Александр Качура ЦИК могут заменить уже в четверг
Предыстория:
- Центральную избирательную комиссию обновили год назад: 20 сентября 2018 года Верховная Рада 8 созыва уволила 13 из 15 членов ЦИК и назначила в комиссию 14 новых членов по представлению тогдашнего президента Петра Порошенко. Этому предшествовали упреки общественности за то, что ЦИК не обновляют в срок.
- 9 сентября 2019 года новый президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК. В ответ ЦИК отвергла обвинения Зеленского и назвала свой роспуск как политически мотивированным решением.
- 13 сентября Верховная Рада досрочно уволила всех членов Центральной избирательной комиссии.
- 17 сентября председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что ожидает от президента внесения кандидатур на должности членов ЦИК до конца недели.
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