В "Слуге народа" сказали, когда могут назначить новый ЦИК

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура считает, что Верховная Рада может избрать новый состав Центральной избирательной комиссии уже на этой неделе, 18-20 сентября.

Источник: комментарий Качуры "Украинской правде"

Прямая речь: "Технически это возможно ... но это не только от фракции "Слуга народа" зависит, это зависит от всех, это консолидированное решение по кандидатам от всех фракций".

Детали: Депутат объяснил процедуру: сначала все фракции и группы должны по квотному принципу предоставить своих кандидатов, затем профильный комитет и подкомитет проверяют и рекомендуют кандидатов, и в конце концов парламент за них голосует.

В то же время, предупреждает Качура, избрание может и затянуться, если со стороны какой-то фракции будет задержка с представлением кандидатур.

Однако, говорит нардеп, он лично надеется, что все произойдет быстро, ведь страна осталась без Центризбиркома. Он пояснил, что уволенные члены ЦИК уже не выполняют свои полномочия, как это делают лишенные мандатов депутаты до избрания новой Рады.

Прямая речь: "Поэтому я буду настаивать на том, чтобы этот вопрос закрылся на этой неделе".

Что было раньше:

Фракция "Слуга народа" подала президенту Владимиру Зеленскому 12-13 кандидатур на должности членов Центральной избирательной комиссии.

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Юрист "Слуги народа" Александр Качура ЦИК могут заменить уже в четверг

Предыстория: