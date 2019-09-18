Екс-представник Януковича в Раді може стати новим членом ЦВК

Фракція "Опозиційна платформа – За життя" запропонувала кандидатури колишнього секретаря Центральної виборчої комісії Сергія Дубовика та депутата минулого скликання, колишнього представника президента Віктора Януковича у парламенті і члена фракції "Партії регіонів" Юрія Мірошниченка на посади членів ЦВК.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на заяву депутата від фракції ОПЗЖ Нестора Шуфрича журналістам у кулуарах парламенту

Пряма мова: "Ми подали списки кандидатів до Центральної виборчої комісії. Ми запропонували двох юристів: Сергія Дубовика, який був секретарем ЦВК, і Юрія Мірошниченка".

Деталі: Шуфрич підкреслив, що ці дві кандидатури спроможні "реалізувати принцип законності, справедливості і прозорості в ЦВК".

Нагадаємо: Мірошниченко був представником екс-президента Януковича у парламенті і членом фракції "Партії регіонів" з 2010 по 2014 роки.

Юрій Мірошниченко Фото: ukrafoto.com

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Юрист "Слуги народу" Олександр Качура: ЦВК можуть замінити уже в четвер

Передісторія:

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Олександр Качура вважає, що Верховна Рада може обрати новий склад Центральної виборчої комісії вже цього тижня, 18-20 вересня.

Фракція "Слуга народу" подала президенту Володимиру Зеленському 12-13 кандидатур на посади членів ЦВК.

Що було раніше: