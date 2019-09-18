Экс-представитель Януковича в Раде может стать новым членом ЦИК
Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" предложила кандидатуры бывшего секретаря Центральной избирательной комиссии Сергея Дубовика и депутата прошлого созыва, бывшего представителя президента Виктора Януковича в парламенте и члена фракции "Партии регионов" Юрия Мирошниченко на должности членов ЦИК.
Источник: "Укринформ" со ссылкой на заявление депутата от фракции ОПЗЖ Нестора Шуфрича журналистам в кулуарах парламента
Прямая речь: "Мы подали списки кандидатов в Центральную избирательную комиссию. Мы предложили двух юристов: Сергея Дубовика, который был секретарем ЦИК, и Юрия Мирошниченко".
Детали: Шуфрич подчеркнул, что эти две кандидатуры способны "реализовать принцип законности, справедливости и прозрачности в ЦИК".
Напомним: Мирошниченко был представителем экс-президента Януковича в парламенте и членом фракции "Партии регионов" с 2010 по 2014 годы.
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Юрист "Слуги народа" Александр Качура ЦИК могут заменить уже в четверг
Предыстория:
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура считает, что Верховная Рада может избрать новый состав Центральной избирательной комиссии уже на этой неделе, 18-20 сентября.
Фракция "Слуга народа" подала президенту Владимиру Зеленскому 12-13 кандидатур на должности членов ЦИК.
Что было раньше:
- Центральную избирательную комиссию обновили год назад: 20 сентября 2018 года Верховная Рада 8 созыва уволила 13 из 15 членов ЦИК и назначила в комиссию 14 новых членов по представлению тогдашнего президента Петра Порошенко. Этому предшествовали упреки общественности за то, что ЦИК не обновляют в срок.
- 9 сентября 2019 года новый президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду представление о досрочном прекращении полномочий ЦИК. В ответ ЦИК отвергла обвинения Зеленского и назвала свой роспуск как политически мотивированным решением.
- 13 сентября Верховная Рада досрочно уволила всех членов Центральной избирательной комиссии.
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