Поліція спростовує чутки про політичні вимоги "мінера" мосту

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Четвер, 19 вересня 2019, 14:58

Екс-військовий Олексій Белько, який 18 вересня погрожував підірвати міст у Києві, не висував жодних політичних вимог.

Джерело: голова столичної поліції Андрій Крищенко на брифінгу у четвер

Пряма мова: "З ним розмовляли і психологи, наші перемовники, кілька разів я намагався вступати з ним в діалог. Ніяких політичних вимог не було. З ним спілкувалась його дівчина – він так вимагав... Це такий у нього був надрив, психологічна драма".

Деталі: Крищенко припустив, що чоловік був "під впливом якихось речовин", він говорив уривчастими фразами, тому "діалогу як такого не було".

Слідчі взяли у затриманого біологічні зразки для аналізів на наявність наркотиків чи алкоголю. Наразі експертиза ще не завершена.

Крищенко додав, що у правоохоронців була можливість, зокрема, законні підстави, "прийняти рішення про ведення вогню на ураження". Однак це рішення було відкладене, враховуючи, що чоловік на мосту не заподіював шкоди людям, не стріляв у бік правоохоронців.

Що було раніше: Під час блокування мосту у мережі поширювалась інформація про те, що Белько нібито висував політичні вимоги, зокрема вимагав "припинити капітуляцію на Донбасі". Підтверджень цієї інформації не було.

Всі деталі тут:  Озброєний чоловік погрожував підірвати міст в Києві. Його затримали. Хроніка

Передісторія:

  • Увечері 18 вересня речник Нацполіції Ярослав Тракало повідомив про те, що на мосту Метро невідомий чоловік погрожує його підірвати.
  • Пізніше стало відомо, що правоохоронці встановили ім'я чоловіка, також з'явилось відео з ним.
  • Слідчі столичної поліції спочатку кваліфікували подію як підготовку до теракту.
  • Пізніше з'ясувалося, що підірвати міст погрожує колишній військовий-кримчанин Олексій Белько.
  • Правоохоронці розгорнули спецоперацію, перекрили під’їзди до моста. В решті решт "минера" затримали.
  • Наступного дня міністр у справах ветеранів Оксана Коляда сказала, що Белько просить вибачення за свій вчинок.
  • Поліція вирішила не звинувачувати ветерана у підготовці теракту. Йому повідомили про підозру у хуліганстві і неправдивому повідомленні про мінування.

Соня Лукашова, УП

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Теми: Київ метро поліція


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