Поліція спростовує чутки про політичні вимоги "мінера" мосту

Екс-військовий Олексій Белько, який 18 вересня погрожував підірвати міст у Києві, не висував жодних політичних вимог.

Джерело: голова столичної поліції Андрій Крищенко на брифінгу у четвер

Пряма мова: "З ним розмовляли і психологи, наші перемовники, кілька разів я намагався вступати з ним в діалог. Ніяких політичних вимог не було. З ним спілкувалась його дівчина – він так вимагав... Це такий у нього був надрив, психологічна драма".

Деталі: Крищенко припустив, що чоловік був "під впливом якихось речовин", він говорив уривчастими фразами, тому "діалогу як такого не було".

Слідчі взяли у затриманого біологічні зразки для аналізів на наявність наркотиків чи алкоголю. Наразі експертиза ще не завершена.

Крищенко додав, що у правоохоронців була можливість, зокрема, законні підстави, "прийняти рішення про ведення вогню на ураження". Однак це рішення було відкладене, враховуючи, що чоловік на мосту не заподіював шкоди людям, не стріляв у бік правоохоронців.

Що було раніше: Під час блокування мосту у мережі поширювалась інформація про те, що Белько нібито висував політичні вимоги, зокрема вимагав "припинити капітуляцію на Донбасі". Підтверджень цієї інформації не було.

Всі деталі тут: Озброєний чоловік погрожував підірвати міст в Києві. Його затримали. Хроніка

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