Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция опровергает слухи про политические требования "минера" ​​моста

Четверг, 19 сентября 2019, 14:58

Экс-военный Алексей Белько, который 18 сентября угрожал взорвать мост в Киеве, не предъявлял никаких политических требований.

Источник: глава столичной полиции Андрей Крищенко на брифинге в четверг

Прямая речь: "С ним разговаривали и психологи, наши переговорщики, несколько раз я пытался вступать с ним в диалог. Никаких политических требований не было. С ним общалась его девушка – он так требовал... Это такой у него был надрыв, психологическая драма".

Детали: Крищенко предположил, что мужчина был "под влиянием каких-то веществ", он говорил отрывистыми фразами, поэтому "диалога как такового не было".

Следователи взяли у задержанного биологические образцы для анализов на наличие наркотиков или алкоголя. На данный момент экспертиза еще не завершена.

Крищенко добавил, что у правоохранителей была возможность, в частности, законные основания, "принять решение о ведении огня на поражение". Однако это решение было отложено, учитывая, что мужчина на мосту не причинял вреда людям, не стрелял в сторону правоохранителей.

Что было раньше: Во время блокировки моста в сети распространялась информация о том, что Белько якобы выдвигал политические требования, в частности требовал "прекратить капитуляцию на Донбассе". Подтверждений этой информации не было.

Все детали здесь: Вооруженный мужчина угрожал взорвать мост в Киеве. Его задержали. Хроника

Предыстория:

  • Вечером 18 сентября пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сообщил о том, что на мосту Метро неизвестный мужчина грозится его взорвать.
  • Позже стало известно, что правоохранители установили имя человека, также появилось видео с ним.
  • Следователи столичной полиции сначала квалифицировали произошедшее как подготовку к теракту.
  • Позднее выяснилось, что взорвать мост грозится бывший военный-крымчанин Алексей Белько.
  • Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. В конце концов "минера" задержали.
  • На следующий день министр по делам ветеранов Оксана Коляда сказала, что Белько просит прощения за свой поступок.
  • Полиция решила не обвинять ветерана в подготовке теракта. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве и ложном сообщении о минировании.

Соня Лукашова, УП
Темы: Киевметрополиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Киев
СМИ показали, как заканчивают готовить трезубец на щит "Батьківщини-матері"
В больнице Киева при невыясненных обстоятельствах умер военный
Киевский фуникулер закроют на месяц из-за ремонта
Последние новости
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
Все новости...
Реклама: