Полиция опровергает слухи про политические требования "минера" ​​моста

Экс-военный Алексей Белько, который 18 сентября угрожал взорвать мост в Киеве, не предъявлял никаких политических требований.

Источник: глава столичной полиции Андрей Крищенко на брифинге в четверг

Прямая речь: "С ним разговаривали и психологи, наши переговорщики, несколько раз я пытался вступать с ним в диалог. Никаких политических требований не было. С ним общалась его девушка – он так требовал... Это такой у него был надрыв, психологическая драма".

Детали: Крищенко предположил, что мужчина был "под влиянием каких-то веществ", он говорил отрывистыми фразами, поэтому "диалога как такового не было".

Правоохранители взяли у задержанного биологические образцы для анализов на наличие наркотиков или алкоголя. На данный момент экспертиза еще не завершена.

Дополняется...

Что было раньше: Во время блокировки моста в сети распространялась информация о том, что Белько якобы выдвигал политические требования, в частности требовал "прекратить капитуляцию на Донбассе". Подтверждений этой информации не было.

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