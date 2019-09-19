Полиция опровергает слухи про политические требования "минера" моста
Экс-военный Алексей Белько, который 18 сентября угрожал взорвать мост в Киеве, не предъявлял никаких политических требований.
Источник: глава столичной полиции Андрей Крищенко на брифинге в четверг
Прямая речь: "С ним разговаривали и психологи, наши переговорщики, несколько раз я пытался вступать с ним в диалог. Никаких политических требований не было. С ним общалась его девушка – он так требовал... Это такой у него был надрыв, психологическая драма".
Детали: Крищенко предположил, что мужчина был "под влиянием каких-то веществ", он говорил отрывистыми фразами, поэтому "диалога как такового не было".
Правоохранители взяли у задержанного биологические образцы для анализов на наличие наркотиков или алкоголя. На данный момент экспертиза еще не завершена.
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Что было раньше: Во время блокировки моста в сети распространялась информация о том, что Белько якобы выдвигал политические требования, в частности требовал "прекратить капитуляцию на Донбассе". Подтверждений этой информации не было.
Все детали читайте в хронике "Украинской правды"
Предыстория:
- Вечером 18 сентября пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сообщил о том, что на мосту Метро неизвестный мужчина грозится его взорвать.
- Позже стало известно, что правоохранители установили имя человека, также появилось видео с ним.
- Следователи столичной полиции квалифицируют произошедшее как подготовку к теракту.
- Позднее выяснилось, что взорвать мост грозится бывший военный-крымчанин Алексей Белько.
- Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. В конце концов преступника задержали.
- На следующий день министр по делам ветеранов Оксана Коляда сказала, что Белько просит прощения за свой поступок.
- Полиция решила не обвинять ветерана в подготовке теракта. Ему сообщили о подозрении в хулигантстви и ложном сообщении о минировании.
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