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Аваков показал допрос "минера" моста. Хочет взять его на поруки

Четверг, 19 сентября 2019, 15:10
Аваков показал допрос минера моста. Хочет взять его на поруки

Глава МВД Арсен Аваков намерен просить взять на поруки ветерана ООС Алексей Белько, который 19 сентября "заминировал" мост Метро в Киеве.

Источник: пост глав МВС Арсена Авакова в Facebook

Детали: Аваков говорит, что история этого солдата – "общая ответственность". Министр обнародовал видео допроса подозреваемого. Белько говорит, что оказался в нечеловеческих условиях и хотел обратить на себя внимание. Он признается, что не имел при себе взрывчатки, но подтверждает, что был под действием наркотиков.

Прямая речь Белько: "Я нахожусь в состоянии наркотического опьянения. Колол наркотики себе, шесть дней не спал… Мне пришлось жить на улице… На мост выехал, чтобы никому не навредить… Увидев ребят из "КОРДа" сразу сдался. Не собирался ничего взрывать, взрывать было нечего. В машине находились мои личные вещи: документы, два зарегистрированных оружия: помповое ружье Hatsan и самозарядный карабин Симонова...

Я живу честно, не нарушаю закон. Единственное, что хочу от жизни: жить, семью, и заниматься любимой работой – службе своей Родине – Украине. И вернуть Крым побыстрее".

Прямая речь министра: "Задержанный вчера на мосту в Киеве "минёр" экс старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков.. правда и это.. Но, послушав и поняв его историю, хочу сказать - это и наша с вами ответственность тоже…

Хочу, что б появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью" как он говорит.. Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта".

Детали: По словам министра, правоохранители помогут Белько пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново.

Не политизировать ситуацию призывает также адвокат Маси Найем.

Прямая речь: "Стрелял он в отбойник, чтобы остановить движение машин на мосту. Он не целился в людей, что также подтверждают следователи. Мотив его действий - привлечь к себе внимание общества. Не надо политизировать данное событие. Он несколько раз извинился перед всеми, кто вчера простоял в пробках из-за его действий".

UPD: Столичная прокуратура сообщила Белько о подозрении по двум статьям ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины.

20 сентября прокуроры обратятся в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Все детали здесь: Вооруженный мужчина угрожал взорвать мост в Киеве. Его задержали. Хроника

Предыстория:

  • Вечером 18 сентября пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало сообщил о том, что на мосту Метро неизвестный мужчина грозится его взорвать.
  • Позже стало известно, что правоохранители установили имя человека, также появилось видео с ним.
  • Следователи столичной полиции квалифицировали произошедшее как подготовку к теракту.
  • Позднее выяснилось, что взорвать мост грозится бывший военный-крымчанин Алексей Белько.
  • Правоохранители развернули спецоперацию, перекрыли подъезды к мосту. В конце концов злоумышленника задержали.
  • Полиция решила не обвинять ветерана в подготовке теракта. Ему сообщили о подозрении в хулиганстве и ложном сообщении о минировании.

Украинская правда
Темы: КиевметрополицияАваков
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