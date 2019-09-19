Аваков показал допрос "минера" моста. Хочет взять его на поруки

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Четверг, 19 сентября 2019, 15:10

Глава МВД Арсен Аваков намерен просить взять на поруки ветерана ООС Алексей Белько, который 19 сентября "заминировал" мост Метро в Киеве.

Источник: пост глав МВС Арсена Авакова в Facebook

Детали: Аваков говорит, что история этого солдата – "общая ответственность". Министр обнародовал видео допроса подозреваемого. Белько говорит, что оказался в нечеловеческих условиях и хотел обратить на себя внимание. Он признается, что не имел при себе взрывчатки, но подтверждает, что был под действием наркотиков.

Прямая речь министра: "Задержанный вчера на мосту в Киеве "минёр" экс старший сержант Алексей Белько совершил глупейшие действия, находясь под действием наркотиков.. правда и это.. Но, послушав и поняв его историю, хочу сказать - это и наша с вами ответственность тоже…

Хочу, что б появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и "жить нормальной жизнью" как он говорит.. Обращусь в суд с ходатайством о минимальном наказании для Белько. О взятии на поруки сержанта".

Детали: По словам министра, правоохранители помогут Белько пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново.

Дополняется…

Украинская правда

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Темы: Аваков


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