У Кабулі вибухнув автомобіль – 5 загиблих, 50 поранених
Джерело: МВС Афганістану в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", Reuters
В елітному районі Кабула "Грін Вилидж" внаслідок вибуху замінованого автомобіля загинули 5 і поранено 50 осіб.
Деталі: Вибух автомобіля ввечері 1 вересня спровокував спалах цистерни з пальним. У радіусі 1 км постраждали будівлі. Майже всі постраждалі - мирні громадяни.
Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання "Талібан". Представники організації заявили в Твіттері, що метою атаки були "іноземні загарбники".
В елітному районі Кабула "Грін Вілидж" проживають іноземні фахівці, які працюють в Афганістані.
Водночас агентство Reuters повідомило, що в цей день високопоставлений дипломат США перебував у Кабулі. Він мав повідомити президенту Ашрафу Гані про передчасну мирну угоду з талібами, за якою тисячі американських солдатів могли бути виведені з країни.
Нагадаємо:
- 17 серпня у Кабулі під час весілля смертник підірвав бомбу. Загинуло 80 осіб.
- Відповідальність за теракт взяла на себе терористична група "Ісламська держава".
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