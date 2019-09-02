У Кабулі вибухнув автомобіль – 5 загиблих, 50 поранених

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Понеділок, 2 вересня 2019, 23:37

Джерело: МВС Афганістану в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", Reuters 

В елітному районі Кабула "Грін Вилидж" внаслідок вибуху замінованого автомобіля загинули 5 і поранено 50 осіб.

Деталі: Вибух автомобіля ввечері 1 вересня спровокував спалах цистерни з пальним. У радіусі 1 км постраждали будівлі. Майже всі постраждалі - мирні громадяни.

Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання "Талібан". Представники організації заявили в Твіттері, що метою атаки були "іноземні загарбники". 

В елітному районі Кабула "Грін Вілидж" проживають іноземні фахівці, які працюють в Афганістані.

Водночас агентство Reuters повідомило, що в цей день високопоставлений дипломат США перебував у Кабулі. Він мав повідомити президенту Ашрафу Гані про передчасну мирну угоду з талібами, за якою тисячі американських солдатів могли бути виведені з країни.

Нагадаємо:

  • 17 серпня у Кабулі під час весілля смертник підірвав бомбу. Загинуло 80 осіб.
  • Відповідальність за теракт взяла на себе терористична група "Ісламська держава".

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Теми: Афганістан вибух


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