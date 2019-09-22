СЦКК: Україна продовжує готуватися до ремонту у Станиці Луганській, РФ не поспішає

1572 перегляди
Неділя, 22 вересня 2019, 16:55

У Станиці Луганській українська сторона продовжує підготовчі роботи до відновлення зруйнованої частини мосту на ділянці розведення, незаконні збройні формування РФ не виконують взяті на себе зобов’язання. 

Джерело: Українська сторона СЦКК, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил 

Деталі: За даними СЦКК, бойовики не виконують демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення.

"Не виведений особовий склад, який здійснює постійне чергування у формі зразка РФ з нарукавними нашивками синього кольору, так званого СЦКК та не прибрана фортифікаційна споруда, безпосередньо на мосту (синій кунг з логотипом СЦКК)", - йдеться у повідомленні. 

У свою чергу українська сторона СЦКК продовжує здійснювати підготовчі роботи до відновлення мосту, зокрема ТОВ "Укртрансміст" проводить роботи в районі 7 та 8 опори лівої сторони мосту з покладання бетонних плит під фундамент тимчасового мосту, встановлення металоконструкцій під опори обхідного  мосту та роботи з підсилення полотна технологічної дороги від правої частини мосту.

 
 
 
фото - прес-центр ООС 

"Представники ДП "Станично-Луганського райавтодору" здійснюють ремонтні роботи з прибирання узбіччя та встановлюють тросові огорожі. На українській стороні поблизу розлому мосту постійно працюють волонтери та представники Червоного Хреста, які надають соціальну допомогу населенню", - повідомили в СЦКК. 

Нагадаємо

  • 27 червня звершився перший етап відведення українських підрозділів у Станиці Луганській: українські бійці відійшли від пішохідного мосту.
  • 30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської. 
  • 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін, це підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.
  • 4 серпня стало відомо, що ремонт зруйнованого мосту у Станиці Луганській після розведення сил та засобів не можуть розпочати через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО.
  • 20 серпня українська сторона почала демонтувати фортифікаційні споруди біля мосту у Станиці Луганській. Окупанти відмовилися від "дзеркальних" дій.
  • Відкрити відновлений міст через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській планують до 27 листопада, до 11 жовтня 2019 року планується встановити тимчасову (обхідну) переправу. 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Донбас Росія Мінські угоди


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Бойовики здійснили 13 обстрілів – ООС 22 вересня 2019, 07:20
ОС: У суботу - сім обстрілів, без жертв 21 вересня 2019, 20:30
"Формула Штайнмаєра" стане базою законопроекту, який обговорять публічно - Єрмак 21 вересня 2019, 19:37
Усі новини
Головні новини
Кличко звільняє двох заступників
Президент підписав закон про імпічмент
У Чернігові в ДТП загинули 4 підлітків: авто влетіло в дерево
У Зеленського хочуть підписання міжнародного договору щодо України
Усі новини
здоров'я

6 змін, які відбуваються з нашим тілом, коли на вулиці стає холодно

success story

Чому нас тягне до холодильника: 7 несподіваних причин

думка

Наукові аргументи, чому вам треба завести собаку