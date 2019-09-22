СЦКК: Україна продовжує готуватися до ремонту у Станиці Луганській, РФ не поспішає
У Станиці Луганській українська сторона продовжує підготовчі роботи до відновлення зруйнованої частини мосту на ділянці розведення, незаконні збройні формування РФ не виконують взяті на себе зобов’язання.
Джерело: Українська сторона СЦКК, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил
Деталі: За даними СЦКК, бойовики не виконують демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення.
"Не виведений особовий склад, який здійснює постійне чергування у формі зразка РФ з нарукавними нашивками синього кольору, так званого СЦКК та не прибрана фортифікаційна споруда, безпосередньо на мосту (синій кунг з логотипом СЦКК)", - йдеться у повідомленні.
У свою чергу українська сторона СЦКК продовжує здійснювати підготовчі роботи до відновлення мосту, зокрема ТОВ "Укртрансміст" проводить роботи в районі 7 та 8 опори лівої сторони мосту з покладання бетонних плит під фундамент тимчасового мосту, встановлення металоконструкцій під опори обхідного мосту та роботи з підсилення полотна технологічної дороги від правої частини мосту.
"Представники ДП "Станично-Луганського райавтодору" здійснюють ремонтні роботи з прибирання узбіччя та встановлюють тросові огорожі. На українській стороні поблизу розлому мосту постійно працюють волонтери та представники Червоного Хреста, які надають соціальну допомогу населенню", - повідомили в СЦКК.
Нагадаємо:
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- 30 червня представник України у ТКГ Леонід Кучма повідомив, що противник теж відійшов із району Станиці Луганської.
- 1 липня президент Володимир Зеленський заявив, що у Станиці-Луганській відбулося розведення військ з обох сторін, це підтвердила Моніторингова місія ОБСЄ.
- 4 серпня стало відомо, що ремонт зруйнованого мосту у Станиці Луганській після розведення сил та засобів не можуть розпочати через відсутність гарантій безпеки з боку незаконних збройних формувань ОРЛО.
- 20 серпня українська сторона почала демонтувати фортифікаційні споруди біля мосту у Станиці Луганській. Окупанти відмовилися від "дзеркальних" дій.
- Відкрити відновлений міст через річку Сіверський Донець у Станиці Луганській планують до 27 листопада, до 11 жовтня 2019 року планується встановити тимчасову (обхідну) переправу.