СЦКК: Україна продовжує готуватися до ремонту у Станиці Луганській, РФ не поспішає

У Станиці Луганській українська сторона продовжує підготовчі роботи до відновлення зруйнованої частини мосту на ділянці розведення, незаконні збройні формування РФ не виконують взяті на себе зобов’язання.

Джерело: Українська сторона СЦКК, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил

Деталі: За даними СЦКК, бойовики не виконують демонтажу фортифікаційних споруд на ділянці розведення.

"Не виведений особовий склад, який здійснює постійне чергування у формі зразка РФ з нарукавними нашивками синього кольору, так званого СЦКК та не прибрана фортифікаційна споруда, безпосередньо на мосту (синій кунг з логотипом СЦКК)", - йдеться у повідомленні.

У свою чергу українська сторона СЦКК продовжує здійснювати підготовчі роботи до відновлення мосту, зокрема ТОВ "Укртрансміст" проводить роботи в районі 7 та 8 опори лівої сторони мосту з покладання бетонних плит під фундамент тимчасового мосту, встановлення металоконструкцій під опори обхідного мосту та роботи з підсилення полотна технологічної дороги від правої частини мосту.

фото - прес-центр ООС

"Представники ДП "Станично-Луганського райавтодору" здійснюють ремонтні роботи з прибирання узбіччя та встановлюють тросові огорожі. На українській стороні поблизу розлому мосту постійно працюють волонтери та представники Червоного Хреста, які надають соціальну допомогу населенню", - повідомили в СЦКК.

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