СЦКК: Украина продолжает готовиться к ремонту в Станице Луганской, РФ не спешит

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Воскресенье, 22 сентября 2019, 16:55

В Станице Луганской украинская сторона продолжает подготовительные работы к восстановлению разрушенной части моста на участке разведения, незаконные вооруженные формирования РФ не выполняют взятые на себя обязательства.

Источник: Украинская сторона СЦКК, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил

Детали: По данным СЦКК, боевики не выполняют демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения.

"Не выведен личный состав, который осуществляет постоянное дежурство в форме образца РФ с наружными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК не убраны фортификационные сооружения непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК)", - говорится в сообщении.

В свою очередь украинская сторона СЦКК продолжает осуществлять подготовительные работы для восстановлению моста, в частности ООО "Укртрансмист" проводит работы в районе 7 и 8 опоры левой стороны моста по укладке бетонных плит под фундамент временного моста, установке металлоконструкций под опоры обходного моста и работы по усилению полотна технологической дороги от правой части моста.

 
 
 
фото - пресс-центр оос 

"Представители ГП "Станично-Луганский райавтодор" осуществляют ремонтные работы по уборке обочины и устанавливают тросовые ограждения. На украинской стороне близ разлома моста постоянно работают волонтеры и представители Красного Креста, которые оказывают социальную помощь населению", - сообщили в СЦКК.

Напомним: 

  • 27 июня завершился первый этап отвода украинских подразделений возле Станицы Луганской: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.
  • 30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже вышел из района Станицы Луганской.
  • 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон, это подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.
  • 4 августа стало известно, что ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО.
  • 20 августа украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской. Оккупанты отказались от "зеркальных" действий.
  • Открыть восстановленный мост через реку Северский Донец в Станице Луганской планируют до 27 ноября, до 11 октября планируется установить временную (обходную) переправу.  

Украинская правда

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Темы: Донбасс Росcия Минские соглашения


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