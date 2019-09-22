Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СЦКК: Украина продолжает готовиться к ремонту в Станице Луганской, РФ не спешит

Воскресенье, 22 сентября 2019, 16:55

В Станице Луганской украинская сторона продолжает подготовительные работы к восстановлению разрушенной части моста на участке разведения, незаконные вооруженные формирования РФ не выполняют взятые на себя обязательства.

Источник: Украинская сторона СЦКК, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил

Детали: По данным СЦКК, боевики не выполняют демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения.

"Не выведен личный состав, который осуществляет постоянное дежурство в форме образца РФ с наружными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК не убраны фортификационные сооружения непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК)", - говорится в сообщении.

В свою очередь украинская сторона СЦКК продолжает осуществлять подготовительные работы для восстановлению моста, в частности ООО "Укртрансмист" проводит работы в районе 7 и 8 опоры левой стороны моста по укладке бетонных плит под фундамент временного моста, установке металлоконструкций под опоры обходного моста и работы по усилению полотна технологической дороги от правой части моста.

 
 
 
фото - пресс-центр оос 

"Представители ГП "Станично-Луганский райавтодор" осуществляют ремонтные работы по уборке обочины и устанавливают тросовые ограждения. На украинской стороне близ разлома моста постоянно работают волонтеры и представители Красного Креста, которые оказывают социальную помощь населению", - сообщили в СЦКК.

Напомним: 

  • 27 июня завершился первый этап отвода украинских подразделений возле Станицы Луганской: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.
  • 30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже вышел из района Станицы Луганской.
  • 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон, это подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.
  • 4 августа стало известно, что ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО.
  • 20 августа украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской. Оккупанты отказались от "зеркальных" действий.
  • Открыть восстановленный мост через реку Северский Донец в Станице Луганской планируют до 27 ноября, до 11 октября планируется установить временную (обходную) переправу.  

Украинская правда
Темы: ДонбассРосcияМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
Все новости...
Реклама: