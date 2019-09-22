СЦКК: Украина продолжает готовиться к ремонту в Станице Луганской, РФ не спешит

В Станице Луганской украинская сторона продолжает подготовительные работы к восстановлению разрушенной части моста на участке разведения, незаконные вооруженные формирования РФ не выполняют взятые на себя обязательства.

Источник: Украинская сторона СЦКК, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил

Детали: По данным СЦКК, боевики не выполняют демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения.

"Не выведен личный состав, который осуществляет постоянное дежурство в форме образца РФ с наружными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК не убраны фортификационные сооружения непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК)", - говорится в сообщении.

В свою очередь украинская сторона СЦКК продолжает осуществлять подготовительные работы для восстановлению моста, в частности ООО "Укртрансмист" проводит работы в районе 7 и 8 опоры левой стороны моста по укладке бетонных плит под фундамент временного моста, установке металлоконструкций под опоры обходного моста и работы по усилению полотна технологической дороги от правой части моста.

фото - пресс-центр оос

"Представители ГП "Станично-Луганский райавтодор" осуществляют ремонтные работы по уборке обочины и устанавливают тросовые ограждения. На украинской стороне близ разлома моста постоянно работают волонтеры и представители Красного Креста, которые оказывают социальную помощь населению", - сообщили в СЦКК.

Напомним: