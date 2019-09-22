СЦКК: Украина продолжает готовиться к ремонту в Станице Луганской, РФ не спешит
В Станице Луганской украинская сторона продолжает подготовительные работы к восстановлению разрушенной части моста на участке разведения, незаконные вооруженные формирования РФ не выполняют взятые на себя обязательства.
Источник: Украинская сторона СЦКК, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил
Детали: По данным СЦКК, боевики не выполняют демонтаж фортификационных сооружений на участке разведения.
"Не выведен личный состав, который осуществляет постоянное дежурство в форме образца РФ с наружными нашивками синего цвета, так называемого СЦКК не убраны фортификационные сооружения непосредственно на мосту (синий кунг с логотипом СЦКК)", - говорится в сообщении.
В свою очередь украинская сторона СЦКК продолжает осуществлять подготовительные работы для восстановлению моста, в частности ООО "Укртрансмист" проводит работы в районе 7 и 8 опоры левой стороны моста по укладке бетонных плит под фундамент временного моста, установке металлоконструкций под опоры обходного моста и работы по усилению полотна технологической дороги от правой части моста.
"Представители ГП "Станично-Луганский райавтодор" осуществляют ремонтные работы по уборке обочины и устанавливают тросовые ограждения. На украинской стороне близ разлома моста постоянно работают волонтеры и представители Красного Креста, которые оказывают социальную помощь населению", - сообщили в СЦКК.
Напомним:
- 27 июня завершился первый этап отвода украинских подразделений возле Станицы Луганской: украинские бойцы отошли от пешеходного моста.
- 30 июня представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил, что противник тоже вышел из района Станицы Луганской.
- 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон, это подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.
- 4 августа стало известно, что ремонт разрушенного моста в Станице Луганской после разведения сил не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО.
- 20 августа украинская сторона начала демонтировать фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской. Оккупанты отказались от "зеркальных" действий.
- Открыть восстановленный мост через реку Северский Донец в Станице Луганской планируют до 27 ноября, до 11 октября планируется установить временную (обходную) переправу.