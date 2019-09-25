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Звільнений моряк: Якби домовлявся Медведчук, повернувся б у камеру

Середа, 25 вересня 2019, 13:23

Звільнений з полону в Росії український моряк Андрій Оприско заявив, що кум президента РФ Віктор Медведчук зрадник і йому не були потрібні його послуги для звільнення з полону.

Джерело: інтерв’ю Оприска Радіо Свобода.

Пряма мова Оприска: "У Лефортово до українських моряків хотів прийти Віктор Медведчук. Кажу нехай, але щоби потім не пошкодував. Він не прийшов. Я казав це слідчим і своїм сусідам по камері, щоб це вийшло далі.

Казав слідчим, якщо Медведчук прийде і домовиться про наше звільнення, то одразу беріть кайданки і ведіть назад у камеру, що не піду, бо це зрадник батьківщини і мені його послуги не потрібні. Це таки дійшло до нього, бо була інформація, що українські моряки не хочуть бачити Медведчука".

Що було раніше: Кілька років тому кум російського президента Володимира Путіна Віктор Медведчук був уповноважений на ведення переговорів щодо звільнення полонених із окупованого сходу України, але згодом його від переговорів офіційно відсторонили.

Коли влітку 2019 року з'явився шанс на великий обмін політв’язнів Кремля на осіб, у яких зацікавлена Росія, Віктор Медведчук із Вадимом Рабиновичем поїхав до московського СІЗО "Лефортове", а потім говорив про обмін із Путіним у Владивостоку.

У соцмережах ходили чутки, що саме через втручання Медведчука обмін політв’язнів затягнувся.

Крім того, під час виборчих кампаній Віктор Медведчук декілька разів літав зі своїми соратниками до Росії на "переговори" то з прем'єром РФ, то з керівником "Газпрому" щодо постачання газу, то з Путіним.

Передісторія:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.
  • Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону).
  • 25 травня 2019 року постійно діючий трибунал, створений у відповідності до Конвенції ООН з морського права, зобов’язав РФ відпустити моряків.
  • 7 вересня у рамках обміну утримуваними особами між Україною та РФ 24 полонені моряки повернулися в Україну.

"Українська правда" у Threads

Теми: Медведчукполонені
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