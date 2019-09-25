Освобожденный моряк: Если бы договаривался Медведчук, вернулся бы в камеру

Освобожденный из плена в России украинский моряк Андрей Опрыско заявил, что кум президента РФ Виктор Медведчук предатель и ему не были нужны его услуги для освобождения из плена.

Источник: интервью Опрыско Радио Свобода.

Прямая речь Опрыско "В Лефортово к украинским морякам хотел прийти Виктор Медведчук. Говорю пусть, но чтобы потом не пожалел. Он не пришел. Я говорил это следователем и своим соседям по камере, чтобы это вышло дальше.

Говорил следователям, если Медведчук придет и договорится о нашем освобождении, то сразу берите наручники и ведите обратно в камеру, не пойду, потому что это предатель родины и мне его услуги не нужны. Это таки дошло до него, потому что была информация, что украинские моряки не хотят видеть Медведчука".

Что было раньше: Несколько лет назад кум российского президента Владимира Путина Виктор Медведчук был уполномочен на ведение переговоров об освобождении пленных с оккупированного востока Украины, но потто его от переговоров официально отстранили.

Когда летом 2019 года появился шанс на большой обмен политзаключенных Кремля на лиц, в которых заинтересована Россия, Виктор Медведчук вместе с Вадимом Рабиновичем поехал в московское СИЗО "Лефортово", а затем говорил об обмене с Путиным во Владивостоке.

В соцсетях ходили слухи, что именно из-за вмешательства Медведчука обмен политзаключенных затянулся.

Кроме того, во время избирательных кампаний Виктор Медведчук несколько раз летал со своими соратниками в Россию на "переговоры" то с премьером РФ, то с руководителем "Газпрома" о поставках газа, то с Путиным

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