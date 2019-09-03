Меркель привітала Гончарука з призначенням і запросила в Берлін
Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Олексія Гончарука з призначенням на посаду глави уряду і запропонувала йому приїхати з візитом до Берліна.
Про це йдеться в листі Меркель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт німецького уряду.
"Німеччина хоче працювати в тісному діалозі з багатьох викликів, які стоять перед Україною. Мета залишається в тому, щоб Україна сформувала своє власне майбутнє з суверенітетом і повною територіальною цілісністю", – йдеться в листі.
Меркель зазначила, що Німеччина зацікавлена в подальшому поглибленні двосторонніх економічних відносин з Україною.
"Ми з нетерпінням очікуємо спільної роботи з вами в цій області. Я була б дуже рада вітати вас найближчим часом в Берліні", – написала вона.
Читайте також Олексій Гончарук: Політичним лідером цієї команди є пан Зеленський
Зе!прем'єр. Що розповідають про Гончарука люди, які його знають
Нагадаємо:
- 29 серпня Верховна Рада 9 скликання підтримала призначення прем’єр-міністром України Олексія Гончарука.
- До цього він був заступником керівника Офісу президента Володимира Зеленського.