Меркель привітала Гончарука з призначенням і запросила в Берлін

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Вівторок, 3 вересня 2019, 14:50

Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Олексія Гончарука з призначенням на посаду глави уряду і запропонувала йому приїхати з візитом до Берліна.

Про це йдеться в листі Меркель, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт німецького уряду.

"Німеччина хоче працювати в тісному діалозі з багатьох викликів, які стоять перед Україною. Мета залишається в тому, щоб Україна сформувала своє власне майбутнє з суверенітетом і повною територіальною цілісністю", – йдеться в листі.

Меркель зазначила, що Німеччина зацікавлена ​​в подальшому поглибленні двосторонніх економічних відносин з Україною.

"Ми з нетерпінням очікуємо спільної роботи з вами в цій області. Я була б дуже рада вітати вас найближчим часом в Берліні", – написала вона.

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Нагадаємо:

  • 29 серпня Верховна Рада 9 скликання підтримала призначення прем’єр-міністром України Олексія Гончарука.
  • До цього він був заступником керівника Офісу президента Володимира Зеленського.

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Теми: Гончарук Меркель Німеччина


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